2024 パーソル クライマックスシリーズ パ



「ソフトバンク−日本ハム」



＜10月16日 みずほPayPay 第1戦＞ 試合開始 18：00



先攻：日本ハム 後攻：ソフトバンク



◆ 福岡ソフトバンクホークス



（右）柳田



（二）川瀬



（三）栗原



（一）山川



（指）近藤



（遊）今宮



（左）正木



（捕）甲斐



（中）周東



P. 有原



◆ 北海道日本ハムファイターズ



（左）矢澤



（中）松本剛



（三）清宮



（指）レイエス



（右）万波



（一）郡司



（遊）水野



（捕）伏見



（二）中島卓也



P. 伊藤