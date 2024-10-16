CSファイナルステージ第1戦「ソフトバンク−日本ハム」のスタメン発表！ 先発はソフトバンク・有原航平、日本ハム・伊藤大海
2024 パーソル クライマックスシリーズ パ
「ソフトバンク−日本ハム」
＜10月16日 みずほPayPay 第1戦＞ 試合開始 18：00
先攻：日本ハム 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（右）柳田
（二）川瀬
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（左）正木
（捕）甲斐
（中）周東
P. 有原
◆ 北海道日本ハムファイターズ
（左）矢澤
（中）松本剛
（三）清宮
（指）レイエス
（右）万波
（一）郡司
（遊）水野
（捕）伏見
（二）中島卓也
P. 伊藤
「ソフトバンク−日本ハム」
＜10月16日 みずほPayPay 第1戦＞ 試合開始 18：00
先攻：日本ハム 後攻：ソフトバンク
◆ 福岡ソフトバンクホークス
（右）柳田
（二）川瀬
（三）栗原
（一）山川
（指）近藤
（遊）今宮
（左）正木
（捕）甲斐
（中）周東
P. 有原
◆ 北海道日本ハムファイターズ
（左）矢澤
（中）松本剛
（三）清宮
（指）レイエス
（右）万波
（一）郡司
（遊）水野
（捕）伏見
（二）中島卓也
P. 伊藤