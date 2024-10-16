ソフトバンク・有原航平、日本ハム・伊藤大海(C)Kyodo News

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2024 パーソル クライマックスシリーズ パ

「ソフトバンク−日本ハム」

＜10月16日　みずほPayPay　第1戦＞　試合開始 18：00

先攻：日本ハム　後攻：ソフトバンク

◆ 福岡ソフトバンクホークス

（右）柳田

（二）川瀬

（三）栗原

（一）山川

（指）近藤

（遊）今宮

（左）正木

（捕）甲斐

（中）周東

P. 有原

◆ 北海道日本ハムファイターズ

（左）矢澤

（中）松本剛

（三）清宮

（指）レイエス

（右）万波

（一）郡司

（遊）水野

（捕）伏見

（二）中島卓也

P. 伊藤