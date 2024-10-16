格闘ゲーム「アーケードアーカイブス バイオレンスファイト」が10月17日に配信決定
【アーケードアーカイブス バイオレンスファイト】
10月17日 配信予定
価格： Nintendo Switch:838円 プレイステーション 4:837円
(C)TAITO CORPORATION
10月17日 配信予定
価格： Nintendo Switch:838円 プレイステーション 4:837円
ハムスターは、プレイステーション 4/Nintendo Switch用格闘ゲーム「アーケードアーカイブス バイオレンスファイト」を10月17日に発売する。価格はNintendo Switchが838円、プレイステーション4が837円。
本作は1989年にタイトーから発売された格闘ゲーム。舞台は1960年代初頭のアメリカ。マフィアや暴走族たちの間で流行している喧嘩ゲーム「バイオレンス・ファイト」に参加し、多額の報償金と名誉を手に入れるために各キャラクターたちが戦う。
公式番組「アーケードアーカイバー」も毎週生配信中！
アーケードアーカイブス配信日の19時からは、公式番組「アーケードアーカイバー」をYouTubeにて生配信を実施している。ゲームの紹介や、開発者を招いての開発トークなど、コンテンツ盛りだくさんの生番組。
10月17日は「バイオレンスファイト特集」でタイトーの外山氏と、元タイトーで「バイオレンスファイト」開発者の石指武氏が出演を予定している。
□YouTubeのハムスターのチャンネル
(C)TAITO CORPORATION
Arcade Archives Series Produced by HAMSTER Corporation