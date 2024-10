最高のテクノロジーと最高のポップ・カルチャーが融合した「コミックコンベンション(コミコン)」

海外の有名俳優や著名アーティストとの交流や、映画で使用されたプロップ(小道具)の展示・撮影、コスプレイヤー同士の交流など様々なポップ・カルチャーが集まる祭典です。

2024は12月6日から8日までの3日間、幕張メッセにて「東京コミックコンベンション 2024(東京コミコン2024)」として開催。

「東京コミコン 2024」8人目の来日セレブとしてジュード・ロウ氏の来日が決定!

「東京コミックコンベンション(東京コミコン)2024」来日セレブ ジュード・ロウ

開催期間:2024年12月6日(金)〜12月8日(日)

スケジュール:

・2024年12月6日(金)11:00〜19:00

・2024年12月7日(土)10:00〜19:00

・2024年12月8日(日)10:00〜18:00

※開催時間は変更となる可能性があります

会場:幕張メッセ(〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1)1ホール〜5ホール ※ホールは変更となる可能性があります

主催:株式会社東京コミックコンベンション、東京コミックコンベンション実行委員会

続々と来日セレブの参加が予定されている「東京コミコン2024」

ファンの熱気が日に日に高まる中、さらなる来日セレブが発表されました!

新たな来日セレブとしてジュード・ロウ氏の参加が決定!

「東京コミコン2024」の期間中、全ての日程で来場し、当日は会場において写真撮影会およびサイン会等も予定されています。

(※撮影会・サイン会のチケット販売の詳細につきましては後日発表いたします。)

1990年代初頭に演技のキャリアをスタートしたイギリス出身のジュード・ロウ氏は、1999年公開の『リプリー』で一躍脚光を浴び、アカデミー賞®助演男優賞賞にノミネート。

また、スティーブン・スピルバーグ監督の『A.I.』では、ゴールデン・グローブ賞®に、ニコール・キッドマンらと共演した『コールドマウンテン』では、アカデミー賞®をはじめ、主要なアワードに多数ノミネートされました。

実力派俳優として広く知られるようになったジュード氏は、その後も様々なジャンルの作品に出演し、映画『シャーロック・ホームズ』シリーズでは、一癖も二癖もあるシャーロック・ホームズの助手で友人のジョン・ワトソン医師役を好演。

さらに『ハリー・ポッター』シリーズの前日譚にあたる『ファンタスティック・ビースト』シリーズでは、若かりし頃のアルバス・ダンブルドア役を演じ、“魔法ワールド“ファンから熱烈な歓迎を受けました。

また、2019年にはマーベル映画『キャプテン・マーベル』にて、ブリー・ラーソン演じる主人公ヴァース(キャプテン・マーベル)所属の特殊部隊スターフォースのリーダー、ヨン・ロッグ役で出演したことも話題となりました。

そんなジュード氏は、12月より日本でも配信が開始される『スター・ウォーズ:スケルトン・クルー』でジェダイを演じることが決定!

同作は、ルーク・スカイウォーカーが父ダース・ベイダーと共にダース・シディアスを破った後の銀河を舞台に、平和な惑星から迷い込んだ4人の子どもたちが故郷に帰るための冒険活劇となっており、ファンからは高い期待が寄せられています。

「東京コミコン2024」は、幕張メッセにて2024年12月6日より3日間にわたり開催です!

