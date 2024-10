ラボDXやヘルスケアDXに関するセミナー動画20タイトル以上追加！JAIMA／JSIA「JASIS WebExpo2024」

JAIMAとJSIAは、共同で開催するアジア最大級の最先端科学・分析システム&ソリューション展「JASIS(ジャシス)」のWeb版ともいえる「JASIS WebExpo(R) 2024」(公開中)において、20タイトルを超えるコンテンツを追加公開予定です。

JAIMA/JSIA「JASIS WebExpo(R) 2024」

JAIMAとJSIAは、共同で開催するアジア最大級の最先端科学・分析システム&ソリューション展「JASIS(ジャシス)」のWeb版ともいえる「JASIS WebExpo(R) 2024」(公開中)において、20タイトルを超えるコンテンツを追加公開予定。

今回追加されたメインコンテンツは「JASISトピックスセミナー」です。

トピックスセミナーは、分析・科学機器業界注目のテーマ毎に、現在の社会で求められている様々な課題解決に関わるトピックスを専門家や有識者が講演・解説するセミナーで、2024年9月に幕張メッセで開催したJASIS 2024も約42タイトルを実施し、延べ約3,000名に聴講された人気イベントです。

今回のWebExpoにおけるこれまで(JASIS 2024 開催前の2024年7月5日(金)〜2024年10月7日(月))の閲覧者数は、30,000人を超え(前年の同時期に比べ約279%)順調に増加しています。

リアルのJASISを時間的・地理的に補完するWeb企画として注目が高まっています。

*:前回 JASIS WebExpo(R) 2023 (2023年7月5日(水)〜2023年11月30日(木))

【開催概要】

名称 : JASIS WebExpo(R) 2024

会期 : 2024年7月5日(金)10時〜2024年10月31日(木)17時

URL : https://www.jasis.jp/member/index.php

閲覧方法: 無料のJASISメンバー登録後、ログインして閲覧できます。

◎公開コンテンツ(順次更新されますので数は増減します。)

・Web展示会出展社(新技術説明会以外の製品・技術紹介)動画及び資料:約250社

・新術技説明会(出展社による最新機器・技術の紹介)動画及び資料:約6社

・トピックスセミナー動画:約55タイトル

WebExpoの歩き方

「WebExpoの歩き方( https://www.jasis.jp/webexpo/ )」では、WebExpoの閲覧方法を確認できます。

【次回開催】

JASIS 2025

会期:2025年9月3日(水)〜5日(金)3日間

前回 2024年9月4日(水)〜6日(金)3日間

時間:10:00〜17:00

会場:幕張メッセ国際展示場

〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1

