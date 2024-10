プラマイゼロは2024年度グッドデザイン賞において、エントリーした全5商品全てがグッドデザイン賞を受賞した。

プラマイゼロ「毛玉クリーナー」などグッドデザイン賞受賞

プラマイゼロは2024年度グッドデザイン賞において、エントリーした全5商品全てがグッドデザイン賞を受賞しました。

受賞商品と審査員によるコメントは以下の通り。

・毛玉クリーナー

「マットで良質な仕上げと使って無理のない普遍的な形状と佇まいがこの製品の一番の魅力だと思う。

また毛玉が溜まる部分を乳白色にしたことで視認性と清潔感を両立させている点も工夫されていて好感が持てる。

過度な造形やCMFを持たない良質で丁寧なプロダクトデザインだと思う。」

税込売価: 3,300円

カラー : ホワイト/グレー/レッド

特長 : コンパクトでコードレスタイプだから持ち運び自由

URL : https://www.plusminuszero.jp/item/20088/

・【激落ちくん】コードレス電動モップH020

「デザインをし過ぎず、でも良く吟味されたデザイン。

二つの回転するモップ部、それを取り付ける四角い本体、ハンディークリーナーのような長く伸びたグリップ、一つひとつの機能や役割が正直にカタチに表れている。

家電になり過ぎず道具になり過ぎない軽妙なバランスがこのデザインの魅力だと思う。」

税込売価: 19,800円

カラー : ホワイト/ブラウングレー

特長 : 乾拭き、水拭きどちらにも対応、ピンポイントで水を噴射してのお掃除も可能

URL : https://www.plusminuszero.jp/item/20504/

・【激落ちくん】コードレス電動ブラシ

「一見すると普通の電動ブラシのように感じるが、身近にあるシューズブラシやハンディーブラシなどのブラシとしてのメタファーを感じる秀逸なデザイン。

少し大きめのグリップ部とその握り心地が、洗い易さや洗い心地に寄与している。

またその大きめのグリップが電源を入れる前の安心感にも繋がっている。」

税込売価: 11,000円

カラー : ホワイト/ブラウングレー

特長 : IPX7の高い防水性と押し付けても止まらない高トルクモーター搭載

URL : https://www.plusminuszero.jp/item/20715/

・防災ラジオ

「これだけ日用品にデザインが浸透した中でも、防災用品というジャンルにおいては、少々その点の物足りなさを感じる人は多いのではないか。

もしもに備えてしまい込むのではなく、日々の暮らしで違和感なく使える製品が求められる傾向は、昨今より強まっている。

本製品は、そんな課題とニーズに橋渡しをするかのようなデザインだ。

市場の防災ラジオは、横型の立方体という形状が圧倒的に多い中、防災リュックへの収納性と普段使いに求められるインテリア性がスマートに両立されている。」

税込売価: 14,300円

カラー : ブラック/ホワイト/ブラウングレー

特長 : 5つの防災機能を搭載したスリムな多機能ラジオ

URL : https://www.plusminuszero.jp/item/20891/

・テレビ用ワイヤレススピーカー(ラジオ付)

「テレビ用のワイヤレススピーカーとして家庭内で使用するシーンを考慮したデザインが特徴的である。

USBスティック型の発信機やアナログのボリュームスイッチ、本体と一体成形のハンドルなど、高齢者にも分かりやすく、親しみのある新たなデザインが高く評価された。

ひと目見ただけで使い方が分かる可愛らしいデザインである。」

税込売価: 14,300円

カラー : ホワイト/グレー/レッド

特長 : テレビの音が手元ではっきり聞こえる専用スピーカー

URL : https://www.plusminuszero.jp/item/20888/

物の用途に寄り添った丁寧なデザインが高く評価され、エントリー商品全てが受賞となった。

「グッドデザイン賞」とは、1957年創設の日本を代表するデザイン賞。

国内外の多くの企業や団体が参加する世界的なデザイン賞として、暮らしの質の向上を図るとともに、社会の課題やテーマの解決にデザインを活かすことを目的に、毎年実施されている。

受賞のシンボルである「Gマーク」は優れたデザインの象徴として広く親しまれている。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 物の用途に寄り添った丁寧なデザインが高く評価!プラマイゼロ「毛玉クリーナー」などグッドデザイン賞受賞 appeared first on Dtimes.