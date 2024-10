ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」

今回は、「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」で発売中の、コンパクトサイズでお部屋もすっきりとする、ディズニーデザイン「【省スペースタイプ】こたつ布団掛け敷きセット」の紹介をします☆

ベルメゾン ディズニー「【省スペースタイプ】こたつ布団掛け敷きセット」チップ&デール

© Disney

タイプと価格:【省スペースタイプ正方形】16,900円(税込)、【省スペースタイプ長方形】17,900円(税込)、【省スペースタイプ長方形(大)】18,900円(税込)

品質:<こたつ布団>【側地】ポリエステル100%、【詰めもの】ポリエステル100%、【コーナー部】ポリエステル100%、<敷布団>【表地】ポリエステル100%、【裏地】ポリエステル80%、綿20%、【詰めもの】ポリエステル100%(約8mm厚のウレタンフォーム入り)

ずれ防止ループ付き(こたつ布団のみ)

床暖房・ホットカーペット対応

販売店舗:ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ

「チップ&デール」デザインのこたつ。

場所をとらない省スペースタイプで、一面には雪遊びをする「チップ」と「デール」の楽しげなアートが描かれ、お部屋を可愛く演出してくれます!

こたつ掛け布団と、こたつ敷布団がセットなのもうれしいポイント。

© Disney

表面は、ブルーや水色がアクセントのデザインで、スキーをしたりスケートをしたり躍動感たっぷり◎

© Disney

裏面はベージュが基調の温かみのある総柄デザインになっています。

© Disney

雪遊びをしている「チップ」と「デール」のアートが賑やか☆

表面と裏面で絵柄が異なり、両面楽しめるリバーシブル仕様です。

© Disney

<素材アップ>

側地は、なめらかなマイクロファイバー素材を使用しています。

表も裏も使用できるリバーシブル仕様で、気分に合わせてアートが楽しめる!

コンパクトサイズでお部屋もすっきりとする、ディズニーデザイン「【省スペースタイプ】こたつ布団掛け敷きセット」の紹介でした☆

ベルメゾン ディズニーファンタジーショップで販売中です。

