Web3 Maker 海外進出！しるし／FINOVA「共同パートナーシップ契約締結」

しるしとFINOVAは、世界中のお客様により良い製品とサービスを提供していくことを目的に、共同パートナーシップ契約の締結をしました。

■共同パートナーシップ契約の概要

しるしは、電気代がほぼ0円のマイニングマシン「Web3 Maker(R)」などの革新的な半導体製品を展開していますが、これまで海外市場への販路が限定されていたため、広く普及させることが難しい状況にありました。

今回、世界を基盤とするグローバル企業FINOVAとの業務提携を締結することで、よりワールドワイドに製品を展開することが可能となりました。

この提携により両社は、革新的な半導体技術を世界中に普及することで、より良い社会の実現に向けた大きな一歩を踏み出すことができました。

URL: https://web3maker.io/lp1

■電気代がほぼ0円のマイニングマシン「Web3 Maker(R)」

しるしグループの「Web3 Maker(R)」は、従来のマイニングマシンを遥かに凌駕するコストパフォーマンスを実現しました。

具体的な特徴として、以下の点が挙げられます。

● 電気代がほぼ0円

● 冷却設備が不要

● 大規模な土地や建屋が不要

● 本体代金1台9万円

上記利点により、いかなるユーザー様であっても、マイニング事業に参入できる環境を提供しています。

FINOVAは、従来品(3年)から稼働期間を延長した海外向けの5年モデルを販売致します。

Web3 Maker(R)と他のマシン比較

URL: https://web3maker.io/lp1

