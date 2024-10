ワークシーンを飛び越えて、モードの世界へ！空調服／blackmeans『Mode Motorization』

空調服とblackmeans(R)のポップアップストア『Mode Motorization』が、10月16日(水)に阪急メンズ東京でスタートしました。

空調服/blackmeans(R) ポップアップストア『Mode Motorization』

既成概念にとらわれることのないファッションやスタイルを創造・提案していくことをコンセプトとしているblackmeans(R)と、同社製品の空調服(R)は、2020年から4年に渡るコラボレーションにて、ワークシーンを飛び越えて、モードの世界へと拡充し続けています。

blackmeans(R)と空調服(R)が織りなす世界を肌で感じることができる7日間。

【開催期間】2024年10月16日(水)〜10月22日(火)

【開催場所】阪急メンズ東京 1F 売場名 Main Base

【営業時間】平日:12:00〜20:00/土・日・祝:11:00〜20:00 *最終日は19時閉場

【詳細サイト】 https://web.hh-online.jp/hankyu-mens/contents/news/007023/

