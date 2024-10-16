◆セ・リーグ

【出場選手登録】

▽巨人 大勢投手、戸郷翔征投手、赤星優志投手、ケラー投手、バルドナード投手、高梨雄平投手、船迫大雅投手、横川凱投手、泉圭輔投手、平内龍太投手、小林誠司捕手、大城卓三捕手、岸田行倫捕手、湯浅大内野手、増田大輝内野手、門脇誠内野手、坂本勇人内野手、岡本和真内野手、泉口友汰内野手、モンテス内野手、中山礼都内野手、長野久義外野手、丸佳浩外野手、立岡宗一郎外野手、オコエ瑠偉外野手、浅野翔吾外野手

【同抹消】

なし

◆パ・リーグ

【出場選手登録】

▽ソフトバンク 津森宥紀投手、有原航平投手、岩井俊介投手、尾形崇斗投手、杉山一樹投手、前田純投手、オスナ投手、長谷川威展投手、ヘルナンデス投手、甲斐拓也捕手、海野隆司捕手、川瀬晃内野手、ダウンズ内野手、今宮健太内野手、牧原大成内野手、周東佑京内野手、栗原陵矢内野手、山川穂高内野手

、野村勇内野手、近藤健介外野手、中村晃外野手、柳田悠岐外野手、正木智也外野手、柳町達外野手、緒方理貢外野手、川村友斗外野手

▽日本ハム バーヘイゲン投手、柳川大晟投手

【同抹消】

▽日本ハム 池田隆英投手