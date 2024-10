チャレンジを応援！LINEヤフーコミュニケーションズ「福岡マラソン2024」

LINEヤフーコミュニケーションズ、LINEヤフーは、2024年11月10日に開催される福岡マラソン2024のOFFICIAL COMMUNICATION PARTNERとして参画します。

LINEヤフーコミュニケーションズ「福岡マラソン2024」

■「福岡マラソン2024」開催概要

・開催日 : 2024年11月10日(日)※雨天決行

・スタート時間 : 8時20分(マラソン/ファンラン)/8時10分(車いす競技)

・コース : 42.195Km(マラソン)/5.2Km(ファンラン・車いす競技)

・ランナー数 : 合計14,020人(マラソン 12,000人/車いす競技 20人/

ファンラン 2,000人)

・公式ホームページ: https://www.f-marathon.jp/

LINEヤフーコミュニケーションズ、LINEヤフーは、2024年11月10日に開催される福岡マラソン2024のOFFICIAL COMMUNICATION PARTNERとして参画。

2024年は、これまでの大会のLINE公式アカウント(LINE ID:@fukuoka-marathon)をはじめとした運営サポートだけでなく、同社独自の施策を織り交ぜながら、総勢100名の社員が、応援団、社員ランナー、ボランティアなどに参画し、福岡マラソン2024に挑戦する皆さまのチャレンジを応援します。

福岡マラソンにおいては、2017年よりOFFICIAL COMMUNICATION PARTNERとして参画し、イベントに関わる方々のコミュニケーションが円滑になり、より記憶に残る大会となるように、地域社会との絆を深める施策を実施してきました。

福岡マラソン2024における同社のコンセプトは、「Enjoy the Challenges Together(挑戦を共に楽しむ!)」です。

この言葉は、設立当初から大切にしてきた価値観でもあります。

マラソンは個人競技ですが、仲間と一緒に挑戦することで、その過程はもっと楽しく、達成感はより大きなものになると考えています。

同社は2024年もOFFICIAL COMMUNICATION PARTNERとして福岡マラソン2024に関わる全ての人と挑戦をともに楽しみます。

また、社員ランナーとして、ボランティアとして、運営パートナーとして、この大会に参画しチャレンジを応援します。

【福岡マラソン2024におけるLINEヤフーコミュニケーションズの取り組み】

(1) 福岡マラソン30km手前(ざうお前)での社員による大応援団〈大会当日〉

(2) 社員ランナー「FCRC(Fukuoka Challenge Running Crew)」の出走〈大会当日〉

(3) オリジナル補給食(キャラクター人形焼)とボランティア協力〈大会当日〉*1

(4) 屋台のLINE公式アカウント(FUKUOKA GUIDE)上での屋台クーポンの提供〈大会前〜大会後〉

(5) ランニングアドバイザー三津家さんによるマラソン1ヶ月前準備講座(YouTube動画)〈大会前〉

(6) マラソン初心者向けランニングセッション&バーベキューの提供〈大会前〉

(7) 福岡マラソンLINE公式アカウントからの情報発信〈随時〉*1

(8) EXPO、おもてなしエリアでの思い出づくり〈大会当日〉*1

*1:福岡マラソン実行委員会事務局との取り組み

■福岡マラソン30km手前(ざうお前)での社員による大応援団

過去、多くの同社ランナーが福岡マラソンに出走する中で、精神的に一番厳しいと声が上がったのが後半「30km地点」です。

この厳しい30km地点で社員が声援を送り、音楽や応援グッズを活用してランナーを励ますことができないか?という考えのもと、この地点に大応援団を構え、ランナーの皆さんにエールを送ります。

沿道応援の様子(過去大会より)

応援を受ける社員ランナー(過去大会より)

■社員ランナー「FCRC(Fukuoka Challenge Running Crew)」の出走

同社から23名の社員ランナーが参加し、全ての参加者と励まし合い、全力で応援します。

23名のうち、6名はフルマラソンが初めてのチャレンジ。

練習会などを重ね、本番に向けて体と心を整えます。

当日、社員ランナーはオリジナルデザインのTシャツを着て疾走します。

練習会の様子

練習会の様子

オリジナルデザインのTシャツ

〈Tシャツデザインに込めた想い〉

表面:チーム名「FCRC(Fukuoka Challenge Running Crew)」の文字。

福岡で共にチャレンジする仲間たちを表し、ロゴはランナーを擬人化したデザイン。

裏面:「Enjoy」を13カ国で表現(同社に在籍する社員の母国語)と、福岡マラソンを走る全ランナーへ届けたい言葉。

また、福岡マラソンの象徴でもある太陽、山、海をイラストにし、大会カラーの青と黄、同社のイメージカラーの緑と赤で表現。

赤い山はランナーが楽しみながらゴールに向かうレッドカーペットをイメージしたデザイン。

■オリジナル補給食(キャラクター人形焼)とボランティア協力

大会当日、社員がボランティアスタッフとして参加し、LINE FRIENDS人形焼を提供します。

ランナーにエネルギーを供給し、笑顔を届けます。

2024年は提供個数を増やし、より多くのランナーの皆さんに行き届くようにしています。

*給食提供:第12給水所(36.7km)

キャラクター人形焼

補給食ボランディア(過去大会より)

■屋台のLINE公式アカウント(FUKUOKA GUIDE)上での屋台クーポンの提供

福岡マラソンランナー向けの応援企画として、ランナーが期間中に対象の屋台で使える「割引クーポン」を、福岡市が開設した屋台のLINE公式アカウント「FUKUOKA GUIDE」で配布します。

割引クーポンの取得方法は、福岡マラソンの「EXPO」や「おもてなしエリア」(同社出展ブース)にて案内します。

・配布方法 : EXPO、おもてなしエリアの同社出展ブースでアクセスコードを案内*先着順、無くなり次第終了

・有効期間 : 2024年11月8日〜12月1日まで

*使用対象の屋台については、受け取り時に確認してください

・アカウント: 「FUKUOKA GUIDE」@fukuokacity_guide

https://lin.ee/lk1zKZZ

FUKUOKA GUIDE

屋台街の様子

■ランニングアドバイザー三津家さんによるマラソン1ヶ月前準備講座(YouTube)

福岡マラソンを走る初心者ランナーを応援するコンテンツとして、ランニングアドバイザー三津家貴也さんによる「三津家の!ランニング講座」の動画を公開!完走するための3つのポイントなどを伝えられます。

三津家さんと動画収録

マラソン初心者向けランニングセッション

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post チャレンジを応援!LINEヤフーコミュニケーションズ「福岡マラソン2024」 appeared first on Dtimes.