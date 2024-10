東京ディズニーリゾートに、すやすや寝ているチップとデールがデザインされたグッズが登場!

チップとデールと一緒に、ぬくぬく温かくしてゆっくり休むことができそうです。

東京ディズニーリゾート「チップ&デール」グッズ・お土産

発売日:2024年11月21日(木)

販売店舗:東京ディズニーランド「ホームストア」

東京ディズニーシー「エンポーリオ」

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります(状況によっては、予告なく延長・変更する場合があります)

詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

東京ディズニーリゾートに、すやすや寝ているチップとデールがデザインされたグッズが登場!

普段使いのナイトキャップやクッションなど、リラックスタイムに心地よいグッズがラインナップされています。

グラス

価格:1,200円

チップとデールの寝顔がデザインされたグラス。

おやすみまえの一杯にぴったり!

マグカップ

価格:1,800円

チップ&デールデザインのマグカップ。

どんぐりの上でお休み中のデザインです。

後ろには木の実や木の葉がデザインされています。

カトラリーセット

価格:1,800円

チップ&デールデザインのカトラリーセット。

向き合ったようなデザインがかわいい!

シリコーンモールド

価格:2,000円

かわいい形の氷などを作れるシリコーンモールド。

眠たそうな表情をしています。

トレー

価格:1,700円

チップ&デールデザインのトレー。

向かい合って丸くなるチップ&デールがかわいい☆

マット

価格:4,200円

チップ&デールデザインのマット。

ちょっとしたスペースに置けば、リラックス空間に早変わり!

ルームシューズ

価格:3,200円

チップ&デールデザインのルームシューズ。

モコモコとした生地感でリラックスタイムのおともにぴったり!

クッション

価格:3,900円

チップ&デールデザインのクッション。

大きなどんぐりに、チップとデールのマスコットがついています。

着る毛布

価格:6,500円

身体をすっぽりと包み込んでくれる、着る毛布。

チップ&デールになりきり気分で楽しめます☆

ナイトキャップ

価格:2,400円

チップ&デールデザインのナイトキャップ。

かわいい総柄デザインです。

アイマスク

価格:1,800円

チップ&デールデザインのアイマスク。

もこもことした生地感がポイント☆

フェイスタオル

価格:1,600円

チップ&デールデザインのフェイスタオル。

淡いトーンの総柄です。

ウォッシュタオル

価格:880円

チップ&デールデザインのウォッシュタオル。

どんぐりを抱えてまどろんでいるチップ&デールがかわいい!

ルームウェア

価格:各6200円

サイズ:M・L

チップ&デールデザインのルームウェア。

リラックスタイムも心地よく過ごせそう!

ワッペン/チップ

価格:950円

右をむいて眠るチップのワッペン。

ワッペン/デール

価格:950円

左を向いて眠るデールのワッペン。

だきまくらセット

価格:5,500円

チップ&デールデザインのだきまくらセット。

すやすやと眠るお顔がかわいい☆

秋の夜長のリラックスタイムに使いたい!

東京ディズニーリゾート「チップ&デール」グッズ・お土産の紹介でした。

©Disney

※画像はすべて、イメージです

※価格やデザイン、販売日、販売店舗、販売方法等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post すやすや眠る姿がかわいい!東京ディズニーリゾート「チップ&デール」グッズ・お土産 appeared first on Dtimes.