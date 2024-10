子育て中の家族に役立つ！ACCEL LINK「マタニティ＆ベビーフェスタ大阪2024」

ACCEL LINKは、2024年10月26日(土)・27日(日)の2日間、インテックス大阪にて、自分達らしい妊娠や出産、育児を見つけるためのライフイベント「マタニティ&ベビーフェスタ大阪2024」を開催。

ACCEL LINK「マタニティ&ベビーフェスタ大阪2024」

ACCEL LINKは、2024年10月26日(土)・27日(日)の2日間、インテックス大阪にて、自分達らしい妊娠や出産、育児を見つけるためのライフイベント「マタニティ&ベビーフェスタ大阪2024」を開催します。

子育て世帯を応援するサービスやグッズをもつ約60の企業がブース参加やプレゼント協賛で参加する、西日本最大規模のマタニティ&ベビーイベントです。

会期2日間で18,000人の来場を予定、スタンプラリーで豪華プレゼントが当たる抽選会の開催や、家族で楽しめる体験イベントなど見所満載です。

■ブース紹介

39の企業や団体が大小のブースを構え自社のサービスやグッズを展示。

どれも子育て中のご家族には役立つものばかりです。

各ブースではサンプルがもらえたり、実際に商品を体験したり、購入もできたりと様々な体験を提供します。

ブース一覧: https://maternity-babyfesta.jp/osaka/exhibitors/

■プレゼント一覧

ブースを回ると豪華プレゼントが当たる抽選会に参加できます。

最新家電やベビーカーからスキンケア商品まで多種多様なプレゼントが用意されています。

回ったブース数に応じて、最大3回参加可能です。

抽選プレゼント一覧: https://maternity-babyfesta.jp/osaka/present/

■人気の体験イベントを紹介

・産前のご家族へはパパもママも楽しめる以下イベントがお勧め

これから生まれてくる赤ちゃんのお世話、パパもママも準備は万全ですか?

プレパパ・プレママ教室

ママの大変さを生体験!妊婦体験コーナー

妊婦体験コーナー

パパの参加お待ちしています新米パパのやってしまいがちセミナー

新米パパのやってしまいがちセミナー

・家族みんなで楽しむ参加イベント

3回目の大阪開催!「パパママ川柳グランプリ」あなたの投票でオーディエンス賞が決まります

第3回パパママ川柳グランプリin大阪 公開投票

大人気のハイハイ競争!貴重なハイハイのタイミングで一生の思い出を作りましょう

ハイハイ競争チャンピオンシップ

みんなで楽しいベビービクス/ママの手、パパの手だいすき!おうちで出来るベビーマッサージ&エクササイズ

自分で作るベビーグッズTiny Teeth おもちゃホルダー/マタニティマーク ワークショップ

来年のパパママへ、これから生まれてくる赤ちゃんへ「来年の自分達へ!タイムカプセルコーナー」

来年の自分達へ!タイムカプセルコーナー

