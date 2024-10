浜名湖産直マーケットで、日本で最も早く出荷される幻の白玉ねぎ「プレミアムホワイト」を10月16日(水)より予約開始します。

浜名湖産直マーケット「プレミアムホワイト」

■商品概要

商品名 :浜松産白玉ねぎ「プレミアムホワイト」

予約開始日:2024年10月16日(水)

発送時期 :12月末〜1月上旬ごろより注文順に順次発送

販売場所 :浜名湖産直マーケット

発送方法 :宅配便

保存方法 :到着後は冷暗所に保管してください。

浜名湖周辺の厳選した特産物のみを販売する、浜名湖産直マーケットで、日本で最も早く出荷される幻の白玉ねぎ「プレミアムホワイト」を10月16日(水)より予約開始。

浜松篠原の白玉ねぎ「プレミアムホワイト」は、日本でも生産地域や生産量が限定され市場に出回りにくい幻の玉ねぎとして知られており、その希少性や美味しさから、全国ネットのテレビ局や新聞、雑誌などで度々取り上げられるプレミアムな商品です。

早採りのものを出荷するため若くみずみずしさも群を抜いており、シャキシャキの食感は一度味わうとやみつきになる方が続出中。

生食やサラダでそのまま食べても、芳醇な甘みが口いっぱいに広がります。

加熱をするとさらに甘みが増し、目からウロコの美味しさを味わえます。

■朝採りを当日中に即発送!

朝収穫したばかりの新玉ねぎを産地直送で届けられます。

■浜松篠原産の新玉ねぎ

浜名湖周辺の遠州地域は日本屈指の品質の高い玉ねぎ産地として知られており、こだわりの強い料理店や宿泊施設などで扱われ高級ブランド品種として高い評価を受けています。

中田島砂丘沿いに位置する篠原地区は、砂地栽培で玉ねぎを育てており、水はけが良い生育環境は美味しい玉ねぎに欠かせない条件です。

良質な砂地で育てられた玉ねぎは、辛みが抜けみずみずしくやわらかいのが特徴的です。

全国的には3月以降の春が旬の野菜ですが、浜松産の新玉ねぎは年末から取引をされており、年末年始に楽しめる希少な新玉ねぎです。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 芳醇な甘みが口いっぱいに広がる!浜名湖産直マーケット 幻の白玉ねぎ「プレミアムホワイト」 appeared first on Dtimes.