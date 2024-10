手巻き時計コレクション！bout Vintage『1968 Mechanical』

bout Vintageは、ブランド初となる手巻き時計のコレクション『1968 Mechanical』を10月16日(水)日本時間19時から販売中です。

bout Vintageは、ブランド初となる手巻き時計のコレクション『1968 Mechanical』を10月16日(水)日本時間19時から販売中。

■創業10周年で自社初の手巻き時計

「金庫で保管される程の価値のある腕時計を、良心的な価格で製作する」という時計愛好家のセバスチャンとトーマスの夢を実現すべく2014年にコペンハーゲンで設立されたアバウトヴィンテージ。

同社はこの設立10周年というタイミングで、あえて自動巻き時計ではなく手巻きムーブメントを採用し、既存の電池式ドレスウォッチである1969コレクションをアップグレードさせる意味で、手巻き式の1968コレクションをスタート!

ヴィンテージデザインに影響を受けながら、時代を超えたデザインの時計を作ることに全力を注いでいるブランドとして、時計の歴史を振り返り、このヴィンテージなスタイルを取り入れることで、会社も原点回帰し、次の10年を見据える形を取りました。

■ネーミングとデザイン

電池式時計のクォーツ技術が業界を席巻し始めたのが1969年とされています。

1968 Mechanical コレクションはその直前の、機械式時計の黄金時代の最後の年に敬意を表しています。

機械式ムーブメントの魅力を称え、1960年代後半の控えめでエレガントな美的感覚と精神をとらえるようデザインされています。

一見すると、時計は美しくシンプルですが、毎日愛用していくほどに重厚感と立体感のあるダイヤルと、ケースのデザインのディテールを感じることができ、時の経過と共により深く時計の美しさを真に理解し愛着がましていくデザインになっています。

■『時間を表すという芸術』メカニカルのムーブメント

便利さが伝統を凌駕することが多いこのご時世で、手巻き時計は時代の流れに惑わされない重い価値をもたらしてくれます。

それは、何世紀にもわたって時計学を定義してきた職人技と精度とのつながりです。

あなたが自分の指を使って毎日リューズを回すたびに、ムーブメントの中では、歯車、バネ、レバーが動き、時計を動かしてくれます。

電池に頼るクオーツ時計や手首の動きからエネルギーを得る自動巻き時計とは異なり、手巻き時計は手でゼンマイを巻き上げることによって、時間が動き続けます。

■世界同時発売の4種類、先着200名にお得な特典

・スチールケース「Midnight Blue」文字盤は数量100本限定

・スチールケース白文字盤:Steel / White

・スチールケース白文字盤にローズゴールドの時針:

Steel / White & Rose Gold

・ゴールドケース白文字盤:Gold / White

先着200名様限定で、付け替えベルトや高級感ある木製ボックスが無料でついてくる豪華特典付きです。

先着200名様 無料付け替えベルト

■裏蓋のデザイン

人生の特別な瞬間をお祝いし、その瞬間がいつかヴィンテージとなり思い返すキッカケを作ることをお手伝いするブランドとして、同社では無料の刻印サービスを提供中です。

今回の時計の裏蓋は、会社の所在地であるコペンハーゲンの美しい街並みのアイコニックな建物が詳細に描かれています。

右から、Marmor Kirke(皇居向かいの教会)、国会議事堂、教会 Vor Frelsers Kirke、2024年消失された築400年だった証券取引所のBorsen 、Round Tower(1642年設立の元天文観測所)、教会 Nikolaj Kirke、市庁舎になっています。

自信を持ってコペンハーゲンでデザインされた時計を世界へ、日本へ届けられています。

美しい街並みと無料刻印スペース

■商品情報

商品名: 1968 Mechanical

価格 : 59,000円(税込、送料込み)

先着200名様 無料で着せ替えベルト(定価6,200円から)と

木製 Collectors Box(定価7,000円)付き

発売日: 10月16日(水)日本時間19時

(事前にメールアドレスの登録がある方は10月15日(火)からアクセス可能)

お届け: デンマークから日本へ、約4〜5営業日。

販売開始直後は7営業日程度。

URL : https://jp.aboutvintage.com/1968-limited

■商品仕様

素材 :サージカル316Lステンレス製スチール

(金属アレルギーが少なく、比較的人体に優しいスチール。

腐食に強い耐性)、個別のシリアルナンバー付き、はめ込み式裏蓋

ガラス :反射防止加工を施したドーム型のサファイアクリスタル(傷に強い素材)

ムーブメント:Seagull ST17 (手巻き) パワーリザーブ39時間

サイズ :文字盤サイズ 39mm、厚み11.35mm

保証 :欠陥に対して2年間

防水 :5ATM(日常生活用強化防水):潜水には適しておりません。

