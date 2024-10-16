

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42582.02 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42047.79 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41888.41 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41205.86 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40637.63 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40600.70 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39829.69 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39382.17 6日移動平均線

39357.48 均衡表転換線(日足)

39312.99 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39227.48 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39180.30 ★日経平均株価16日終値



38453.52 26週移動平均線

38315.25 75日移動平均線

38086.59 200日移動平均線

38025.28 25日移動平均線

37940.59 新値三本足陰転値

37817.32 13週移動平均線

37752.61 均衡表転換線(週足)

37752.61 均衡表基準線(日足)

37361.71 均衡表雲上限(週足)

37077.35 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36737.58 ボリンジャー:-1σ(25日)

36407.17 ボリンジャー:-1σ(13週)

36388.25 均衡表雲下限(日足)

35701.18 ボリンジャー:-2σ(26週)

35449.87 ボリンジャー:-2σ(25日)

35009.78 均衡表雲下限(週足)

34997.01 ボリンジャー:-2σ(13週)

34325.01 ボリンジャー:-3σ(26週)

34162.16 ボリンジャー:-3σ(25日)

33586.86 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 76.85(前日90.20)

ST.Slow(9日) 84.42(前日83.28)



ST.Fast(13週) 77.93(前日80.31)

ST.Slow(13週) 73.30(前日74.09)



［2024年10月16日］



株探ニュース

