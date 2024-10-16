　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42582.02　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42047.79　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41888.41　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41205.86　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40637.63　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40600.70　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39829.69　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39382.17　　6日移動平均線
39357.48　　均衡表転換線(日足)
39312.99　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39227.48　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39180.30　　★日経平均株価16日終値

38453.52　　26週移動平均線
38315.25　　75日移動平均線
38086.59　　200日移動平均線
38025.28　　25日移動平均線
37940.59 　　新値三本足陰転値
37817.32　　13週移動平均線
37752.61　　均衡表転換線(週足)
37752.61　　均衡表基準線(日足)
37361.71　　均衡表雲上限(週足)
37077.35　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36737.58　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36407.17　　ボリンジャー:-1σ(13週)
36388.25　　均衡表雲下限(日足)
35701.18　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35449.87　　ボリンジャー:-2σ(25日)
35009.78　　均衡表雲下限(週足)
34997.01　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34325.01　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34162.16　　ボリンジャー:-3σ(25日)
33586.86　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　76.85(前日90.20)
ST.Slow(9日)　　84.42(前日83.28)

ST.Fast(13週)　 77.93(前日80.31)
ST.Slow(13週)　 73.30(前日74.09)

［2024年10月16日］

株探ニュース