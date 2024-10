至高の焼きふぐをオールシーズン堪能！関門海「焼き福3階」

関門海は、東京・神楽坂に新たな食文化を創造する焼きふぐ専門店「焼き福3階(やきふぐさんかい)」を、2024年10月16日にオープン。

■ 店舗情報

店名 : 焼き福3階(やきふぐさんかい)

所在地 : 東京都新宿区神楽坂5-35 玄品 神楽坂店内3F(階段のみ)

席数 : 掘りごたつ10卓(4名様用)

営業時間 : <平日>

11:30-15:00 (ランチLO 14:00)

16:00-22:00 (フードLO 21:00/ドリンクLO 21:30)

<土日祝>

11:30-22:00

(ランチLO 15:00/フードLO 21:00/ドリンクLO 21:30)

予約専用電話: 080-7214-7142

ウェブサイト: https://tabelog.com/tokyo/A1309/A130905/13301852/

大阪では馴染み深い『焼きふぐ』を、東京発のメジャーなグルメに育てあげることを目指し、新たな食ジャンルの創出に挑戦します。

■ 東京発の新たな食文化を創造する

国内外でとらふぐ料理「玄品」を65店舗展開する関門海では、新たな挑戦として、東京・神楽坂に焼きふぐ専門店をオープン。

ふぐは冬の味覚のイメージが強いですが、季節を問わず、年中楽しめる『焼きふぐ』という新たな食ジャンルを創出していきます。

関門海が誇る独自の熟成技術を用いて、同店では年間を通じて最高品質の焼きふぐを楽しめます。

なかでも、焼きふぐのあら身は風味・食感を存分に堪能いただけるよう、大ぶりで分厚く、食べ応えのあるカットで提供。

口いっぱいに頬張ればふぐの旨味が溢れ、焼きふぐならではの醤油の香ばしさが鼻に抜けます。

お好みの薬味(ポン酢・塩ニンニク・赤おろし・韓国の唐辛子プルコッチ)と合わせて、異なる味わいを楽しめます。

<光山 英明(みつやま・ひであき)氏 プロフィール>

株式会社個人商店 代表取締役社長。

2012年11月に「肉山」を開店し、予約1年待ちの人気店に育て上げる。

これまでに他の飲食店を60店舗以上プロデュースし、すべてが繁盛店へと変貌している。

■ 焼きふぐのメニュー

同店では、焼きふぐコース(飲み放題付き)[12,000円(税込)]のみを提供します。

<コース内容>

付き出し[湯引き]/お刺身2種盛り[てっさ、ぶつ刺し]/唐揚げ[あら身、皮(とおとうみ)]/焼きふぐ[あら身、上身、皮(とおとうみ)の3種]/ふぐにゅうめん

焼きふぐコースは飲み放題セットで12,000円

飲み放題には「ひれ酒(2杯目からは次酒)・冷ひれ酒」も含まれています。

(追加費用なく、お好きなお酒の持ち込みも可能です。)

