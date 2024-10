15種類の選べる楽しさ！BonbonROCKett「日本一狭いバターサンド店」

神戸六甲バターサンド専門店のBonbonROCKettは、2024年9月13日(金)に神戸元町に日本一狭いバターサンド店(自社調べ)をオープンしました。

JR元町駅から徒歩3分大丸神戸店さんの1本北側の通りにお店はあります。

BonbonROCKett「日本一狭いバターサンド店」

▼店舗情報

◎ボンボンロケット元町店

〒650-0021 神戸市中央区三宮町3丁目1番16号

電話番号:070-1475-8622(仮)

営業時間:11〜19時 定休日:火・木曜日(商品完売次第閉店)

◎ボンボンロケット六甲本店

〒657-0065 兵庫県神戸市灘区宮山町3丁目1-16 ステラ六甲1FA

電話番号:078-200-6576

営業時間:10〜19時 定休日:日・月・木曜日(商品完売次第閉店)

うっかりすると通り過ぎてしまう程、小さな小さなお店です。

ロケットをイメージしたブルーのテントが目印です!

▼お店の間口はなんと扉1枚分、約1mの狭さ!

やっと小さなお店を見つけご来店がきたお客様の反応は「狭っ!」「でも小さくて可愛い!」

「近くにお店ができて嬉しい!」などなど…。

扉1枚分しかないお店って見た事ありますか?

行列がきた先には小さな小さなお店が出現!

▼でも、バターサンドは15種類の選べる楽しさ

日本一狭いバターサンド店ですが、

常時15種類のCream Sandies(バターサンド・冷蔵)とGRAM ROCKett(チョコレートサンド・常温)3種類を揃え、豊富な種類から選べます。

▼魔法の扉、開けゴマ!

出入りにも困るこのスペースで、はたしてお店なんかOPEN出来るの?

悩んだ末に、職人さんにお願いをして特注の販売台の下には魔法の扉をつけてもらいました。

販売場所とスタッフの出入りの両方をかね備えた魔法の販売台です。

▼空飛ぶ冷凍庫?

2Fに設置した什器類は、1Fの階段からは上げられず、クレーン屋さんにお願いをして搬入しています。

