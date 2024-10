最高値の買取業者が丸わかり！HIKARI「買取おすすめ比較の窓口」

HIKARIは、新サービス「買取おすすめ比較の窓口」を2024年10月16日に公開しました。

HIKARI「買取おすすめ比較の窓口」

株式会社HIKARIは法人様、個人様宅の不用品回収・遺品整理をメインに、困った方のミカタとして駆けつけサービス「不用品回収の片付け侍」を全国で展開しています。

不用品回収の片付け侍: https://katazuke-s.com/

■「買取おすすめ比較の窓口」について

今回の「買取おすすめ比較の窓口」は、不用品の中から貴重品や売却できるものが出てきた場合の「どこに売ればいいんだろう…」といったお悩みを解決できるよう、商品ごとに高価買取してくれるおすすめの買取業者を紹介するコンテンツを用意。

