はんにゃ 金田 哲アンバサダー委嘱式！三共食品「50周年記念式典・仕入れ先懇親会」

三共食品「50周年記念式典・仕入れ先懇親会」

三共食品は、2024年に創立50周年を迎えることを記念し、お取引先様および関係各社様への日頃の感謝をお伝えする機会として「50周年記念式典・仕入れ先懇親会」を2024年10月11日(金)にホテルアークリッシュ豊橋にて開催。

当日は、お笑い芸人 はんにゃ 金田 哲さんの同社アンバサダー委嘱式を実施。

さらに50周年を迎えることを記念し、同社ホームページをリニューアルしました。

■式典当日の様子

式典では、愛知県田原市出身のお笑い芸人 はんにゃ 金田 哲さんのアンバサダー委嘱式を実施。

委嘱状の進呈を行いました。

懇親会では、同社で販売するご当地レトルト食品『豊橋ナポリタンソース』と『豊橋チキンカレー』、代表商品の「食べるラー油」など、豊橋市の名物を使用したフレンチフルコースディナーを召し上がりました。

各料理ごとにプロジェクションマッピングやテーブルマッピングを用いた料理紹介や、50周年記念で制作したオリジナルアニメーションの放映を行いました。

さらに金田 哲さん、次長・課長 河本 準一さん、パンサー 尾形 貴弘さんによるフリートークやゲーム大会も開催し、豊橋市の食の魅力や日頃の感謝をお伝えする良い機会となりました。

■代表挨拶

本日は50周年記念式典にご出席いただき誠にありがとうあります。

同社のコンセプトは「食のテーマパーク」です。

従業員、お取引先様、消費者様をはじめ、三共食品にかかわる全てをテーマパーク化することで「食」を通じて世界中の方々に「わくわく」を届ける会社を目指し、邁進してきました。

50年の歩みは決して平たんなものではありませんでしたが、私たち自身がその存在意義を信じ、また多くのお取引先様が私たちを信じ、支えてくださったことでここまで事業を継続してくることができました。

今後は既存商品の深堀り、販路拡大はもちろん、マーケットトレンドをいち早くつかんだ商品開発で調味料事業と外食事業の両輪を回し、売上高100億円を目指していきます。

「食」は人を楽しませ幸せにする力を持っています。

食を通じて笑顔が生まれ、コミュニケーションが生まれ、日常を輝かせる魔法のような存在です。

そんな魅力ある「食」をテーマに、お取引先様、消費者様、従業員の3者が幸せのサイクルでつながりあい、社会的貢献を果たしていきます。

今後とも、変わらぬご支援のほどお願い申し上げます。

■はんにゃ 金田 哲さん アンバサダー就任

50周年記念式典にて、2023年度の入社式で祝辞を務めていただいたときからのご縁により、同社のライフスタイルブランド『GOODFOOD』のイメージモデルも務めた愛知県田原市出身のお笑い芸人 はんにゃ 金田 哲さんのアンバサダー委嘱式を実施。

また同社代表の中村と対談を実施し、アンバサダー就任に対する意気込みを語りました。

アンバサダー就任動画

対談動画

