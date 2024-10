写真で福島県南会津郡下郷町の魅力を発信！フォトナビ下郷「みんなのフォトギャラリー」

10月下旬から福島県南会津郡下郷町は紅葉の見頃を迎え、観光客やカメラマンにとって絶好のシーズンとなります。

茅葺き屋根の宿場町「大内宿」や、天然記念物に指定された高さ約70m幅100mにおよぶ巨大な奇岩が川沿いに立ち並び紅葉の美しい風景をつくり出す「塔のへつり」、観音沼の水面に紅葉の美しい景色を映し出す「観音沼森林公園」など、下郷町には秋の絶景を撮影できる場所が多く点在しています。

2024年10月1日、下郷町の撮影スポットを紹介する「フォトナビ下郷」に新たに、「みんなのフォトギャラリー」を新設しました。

このギャラリーでは、誰でも自分の作品を投稿・共有できる場を提供しています。

フォトナビ下郷「みんなのフォトギャラリー」

併せて写真投稿も募集しています。

紅葉に染まる塔のへつりの巨岩

■下郷町の撮影スポットに新しい視点を

「フォトナビ下郷」では下郷町の撮影スポットを紹介していますが、多くのカメラマンが撮影した写真をフォトナビ下郷WEBサイトに掲載することによって、被写体やアングルなど新しい視点での撮影情報を共有・活用してもらえることを期待しています。

■写真を閲覧・投稿できるコミニュティスペース

「みんなのフォトギャラリー」は下郷町で撮影された写真を閲覧・投稿できるページがあります。

下郷町と閲覧者が相互に情報共有できるサイトとなりました。

美しい風景写真を通して下郷町の魅力を伝え、多くの方々に来町してもらいたいと思っています。

閲覧URL: https://photonavi-shimogo.jp/photo-gallery

みんなのフォトギャラリー閲覧ページ

■公式フォトギャラリー投稿写真を募集中

・投稿された写真は継続的に掲載されるため一過性の拡散ではなく、多くの人に写真を見てもらえる機会があります。

・下郷町の公式SNS(Instagram・Facebook・X)やプロモーションに掲載される機会があります。

・投稿いただいた写真で下郷町の美しい風景や魅力を広めることができます。

投稿URL: https://photonavi-shimogo.jp/photo-gallery-form

■写真掲載の流れ

(1)みんなのフォトギャラリーの「写真を投稿する」ボタンをクリックし、投稿ページを開きます。

(2)写真投稿フォームの必要事項をチェック、入力します。

(3)掲載したい写真を選択します。

(4)注意事項・個人情報保護方針を確認し、同意ボタンをクリックします。

(5)最後に送信ボタンをクリックして完了です。

※会員登録なし、掲載無料。

■「みんなのフォトギャラリー」サービス概要

サイト名 : フォトナビ下郷

提供開始日: 2024年10月1日(火)

料金 : 無料

投稿方法 : 専用フォームから申込み

URL : https://photonavi-shimogo.jp/

■自治体概要

町名 : 福島県南会津郡下郷町

町長名: 星 學

所在地: 〒969-5345 福島県南会津郡下郷町大字塩生字大石1000番地

URL : https://www.town.shimogo.fukushima.jp/

