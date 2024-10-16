´Ú¹ñ¸¡»¡¤¬Åý°ìÉô¤ò²ÈÂðÁÜº÷¡¡Ê¸Á°À¯¸¢¤ÎË¬Ä«¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡ÁªÄêµ¿ÏÇ¤Ç
¡Ú¥½¥¦¥ë¡¢Á´½£Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹¡Û´Ú¹ñ¤ÎÁ´½£ÃÏ¸¡¤Ï£±£¶Æü¡¢Ê¸ºßÆÒ¡Ê¥à¥ó¡¦¥¸¥§¥¤¥ó¡ËÁ°ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¼¤Î¸µÉ×¤¬³Ê°Â¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡Ê£Ì£Ã£Ã¡Ë¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤ÎÁÏ¶È¼Ô¡¢李ÁêãÍ¡Ê¥¤¡¦¥µ¥ó¥¸¥¯¡ËÁ°¹ñ²ñµÄ°÷¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¥¿¥¤·Ï£Ì£Ã£Ã¤ÎÌò°÷¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿ºÝ¤Îµ¿ÏÇ¤ËÍí¤ß¡¢£²£°£±£¸Ç¯¤Ë´Ú¹ñ·Ý½ÑÃÄ¤ÎË¬Ä«¤Ë¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤¬»È¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅý°ìÉô¤ò²ÈÂðÁÜº÷¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡¤Ïº£·îÃæ½Ü¡¢ìäÌÀ¶Ñ¡Ê¥Á¥ç¡¦¥ß¥ç¥ó¥®¥å¥ó¡Ë¸µÅý°ìÉôÄ¹´±¤Î¼«Âð¤Ê¤É¤â²ÈÂðÁÜº÷¤·¤¿¡£
¡¡¸¡»¡¤ÏÍû»á¤¬Ê¸Á°ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¼¤Î¸µÉ×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ·Ïµ¡´Ø¡¦Ãæ¾®¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¿¶¶½¸øÃÄ¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸À¯¸¢½é´ü¤À¤Ã¤¿£±£¸Ç¯£³¡Á£´·î¡¢ËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿¾í¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ý½ÑÃÄ¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇË¬Ä«¤·¤¿¡£¸ø±é¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñºà¤Ê¤É²ßÊª¤ÏÂç´Ú¹Ò¶õ¤¬±¿¤ó¤À¡£
¡¡Åý°ìÉô¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤¬£±£µÇ¯¡¢Ê¿¾í¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÆîËÌÏ«Æ¯¼ÔÅý°ì¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡×¤ÎºÝ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤òÈô¤Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤òÁª¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¸¡»¡¤Ï£Ì£Ã£Ã¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤¬Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÍÞ¤¨¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Åª¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß
¡¡¸¡»¡¤ÏÍû»á¤¬Ê¸Á°ÂçÅýÎÎ¤ÎÌ¼¤Î¸µÉ×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¸«ÊÖ¤ê¤È¤·¤ÆÀ¯ÉÜ·Ïµ¡´Ø¡¦Ãæ¾®¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼´ë¶È¿¶¶½¸øÃÄ¤ÎÍý»öÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿¤È¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¤Û¤«¤Ë¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸«ÊÖ¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸À¯¸¢½é´ü¤À¤Ã¤¿£±£¸Ç¯£³¡Á£´·î¡¢ËÌÄ«Á¯¡¦Ê¿¾í¤Ç³«¤«¤ì¤¿¸ø±é¤Ë»²²Ã¤·¤¿·Ý½ÑÃÄ¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤Î¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤ÇË¬Ä«¤·¤¿¡£¸ø±é¤ËÉ¬Í×¤Ê»ñºà¤Ê¤É²ßÊª¤ÏÂç´Ú¹Ò¶õ¤¬±¿¤ó¤À¡£
¡¡Åý°ìÉô¤Ï¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤¬£±£µÇ¯¡¢Ê¿¾í¤Ç³«¤«¤ì¤¿¡ÖÆîËÌÏ«Æ¯¼ÔÅý°ì¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡×¤ÎºÝ¤Ë¥Á¥ã¡¼¥¿¡¼µ¡¤òÈô¤Ð¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ê¤É¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤òÁª¤ó¤À¤È¤µ¤ì¤¿¡£¤À¤¬¸¡»¡¤Ï£Ì£Ã£Ã¤Î¥¤¡¼¥¹¥¿¡¼¹Ò¶õ¤¬Âç¼ê¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤òÍÞ¤¨¤ÆÁª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢À¯¼£Åª¤ÊÇØ·Ê¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤ß¤ÆÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤â¤è¤¦¤À¡£
Ãøºî¸¢¼Ô(c) Îþ¹ç¥Ë¥å¡¼¥¹. ÌµÃÇÅ¾ºÜ¡¦Å¾ÍÑ¡¢AI³Ø½¬¤ª¤è¤ÓÍøÍÑ¶Ø»ß