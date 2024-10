ギタリスト・野村義男のギター・コレクションを1冊にまとめた書籍『野村義男の"思わず検索したくなる"ギター・コレクション還暦記念増補版』(リットーミュージック)が、11日に発売された。2015年発売の前作『野村義男の“思わず検索したくなる"ギター・コレクション』では、圧巻のコレクションが話題に。今回、野村が還暦を迎えるのを記念して、さらに増えた100本以上のギターとウクレレを追加収録し、400本を超えるコレクションを網羅した。ギター・マガジン・レイドバックで連載中の「よっちゃんのギターいじりism」全15回も掲載。

■掲載内容(ギター・コレクション掲載ブランド)P1〜75 増補分GUITAR & BASSESAstronauts Guitars, Anygig, Crews Maniac Sound, Ditchwood Guitars, Fender, Fernandes, Gibson, Gretsch, Greco, The Gene Simmons, Grassroots, Hinkler, Kusakusa88, Martin, Mosrite, Musicraft, Nacho Guitars, Ovation, Peavey, Rickenbacker, Rabbit is, Squier, Seventy Seven Guitars, Tsubasa Guitar Workshop, Vox, Walker Guitars, Yamaha, Zemaitis, etcUKULELE & OTHERSAsonu, Applause, Bohemian Guitars, Bruko, Enya, Fender, Gibson, Islander, Iuke, Jersey Girl Homemade Guitars, Kala, KoAlana, Kumu, Kumalae, Lahaina, Luna, Martin, MaAmAa, Makala, Ocean Ukes, Ohana, Ortega, Ovation, Quiam, Risa, Romero Creations, Schireson Bros., Seagull, Stadlmair, Zemaitis , etcP76〜216 オリジナル版ARIA PRO II, AMPEG, ALEX, BURNY, BLUESOUTH, B.C.RICH, BURNS UK, CALACE, COLE CLARK, CREWS, CASIO, CORAL, CALLAHAM, CURRENT, DANELECTRO, DEAN, EPIPHONE, ESP, EASTWOOD, FENDER, FERNANDES, FIRSTACT, GIBSON, GRECO, GRETSCH, G.BIANCHI, GOYA, GODIN, GUITARS.R.US, GOOD-MAN, GREG BENNETT, HOFNER, IBANEZ, IKEBE, JERSEY GIRL HOMEMADE GUITARS, JERRY JONES, JAMES TRUSSART, JAY TURSER, JUNO, J.LEE, KRAMER, KAWAI, KALAMAZOO, K.YAIRI, LA ESPERANZA, MOON, MORRIS, MOSRITE, MIZUNO, MINARIK, MICHIMAE, MUSHROOM, MARTIN, MUSICVOX, NASH GUITARS, NATIONAL, NARDAN, OVATION, PAUL REED SMITH, RKS, ROBIN, R&BELL, S.D.CURLEE, SUMIO MADRID, SADOWSKY, SMASH, SAMICK, STEVENS, SPARROW, SILVERTONE, SHO-BUD, SQUIRE, TOM HOMES, TOKAI, TAMARIYA, TEISCO, TAKARA, VAN ZANDT, VELENO, WASHBURN, YAMAHA, ZEMAITIS, ZEPHYR, etc