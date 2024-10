iPhoneの新作が出るたび「買い替えたい」という高校生の娘。iPhone16って20万円くらいしますよね？安く買えないのでしょうか？

iPhoneの値段

まずは、iPhoneがいくらで販売されているかを見てみましょう。2024年10月現在の各モデルにおけるiPhoneの金額は表1の通りです。

表1

iPhone 16 Pro Max 18万9800円~ iPhone 16 Pro 15万9800円~ iPhone 16 Plus 13万9800円~ iPhone 16 12万4800円~ iPhone 15 Plus 12万4800円~ iPhone 15 11万2800円~ iPhone 14 Plus 11万2800円~ iPhone 14 9万5800円~ iPhone SE(第3世代) 6万2800円~

出典:Apple(日本)「iPhoneを見る」を基に筆者作成

同じ機種でも金額は容量によって異なります。現在発売されている一番高いシリーズは「iPhone 16 Pro Max」で、最も容量の大きい1TBでは価格は24万9800円となっています。