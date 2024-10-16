¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÉ÷¸«ÀèÇÚ¤Î¿·¤¿¤Ê°ìÌÌ¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¡ÄSNSÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×
¶¶ËÜ´ÄÆà¼ç±é¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÁí¹ç¡¦·îÍË¡ÁÅÚÍË8»þ¤Û¤«¡ËÂè13²ó¤¬16Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè13²ó¡Ú5ÅÀ¡Û
¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¡£¸ý¤Ç¤Ï¡ÖÇÀ²È¤ò·Ñ¤°¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÉ½¾ð¤ÏÆÞ¤ê¤¬¤Á¤À¡£Âè13²ó¤Ç¤Ï¡¢É÷¸«ÀèÇÚ¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢·ë¤âÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
É÷¸«ÀèÇÚ¤¬¸«¤Ä¤±¤¿¹¥¤¤Ê¤³¤È¤È¤Ï¡¢Ìîµå¡Ä¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÈÌîºÚÀ÷¤á¡É¡£·ë¤¬ÌîºÚÀ÷¤á¤·¤¿ÉÛ¤Çºî¤Ã¤¿É®Æþ¤ì¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¸«¤Æ¡¢¤º¤Ã¤Èµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£Å¸Í÷²ñ¤Ë¸þ¤±¤ÆÉÛ¤ËÊ¸»ú¤ò½ñ¤¤¤¿¤é¤É¤¦¤«¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿É÷¸«ÀèÇÚ¤Ï¡¢·ë¤Î²È¤Ç¼ÂºÝ¤ËÌîºÚÀ÷¤á¤òÂÎ¸³¤·¤Æ¤ß¤ë¤³¤È¤Ë¡£
·ë¤Ï¡¢²æ¤òËº¤ì¤ÆÌîºÚÀ÷¤á¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÉ÷¸«ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤âÌîºÚÀ÷¤á¤òÂÎ¸³¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¸«¤ë¤³¤È¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹É÷¸«ÀèÇÚ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©Ì´¡Ä¡×¤È»×¤¤Çº¤àÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¸«ÀèÇÚ¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÎÉ÷¸«ÀèÇÚ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¿Í¤¬¤¤ã¤Ã¤¤ã¤¹¤ë½Ö´Ö²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÄ«¤«¤éÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤è¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢É÷¸«ÀèÇÚ¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÀ©Éþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖËèÄ«¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè13²ó¡Ú5ÅÀ¡Û
¤Þ¤À¼«Ê¬¤ÎËÜÅö¤ÎÌ´¤ò¸«¤Ä¤±¤é¤ì¤ºÇº¤ó¤Ç¤¤¤ë·ë¡Ê¶¶ËÜ´ÄÆà¡Ë¡£¸ý¤Ç¤Ï¡ÖÇÀ²È¤ò·Ñ¤°¡×¡ÖÊ¿ÏÂ¤ËÊë¤é¤¹¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤¤¤Ä¤âÉ½¾ð¤ÏÆÞ¤ê¤¬¤Á¤À¡£Âè13²ó¤Ç¤Ï¡¢É÷¸«ÀèÇÚ¡Ê¾¾ËÜÎçÀ¸¡Ë¤¬¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¥¥é¥¥é¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¡¢·ë¤âÂ¿¾¯¤Ê¤ê¤È¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿¤è¤¦¤À¡£
·ë¤Ï¡¢²æ¤òËº¤ì¤ÆÌîºÚÀ÷¤á¤Ë¶½Ê³¤¹¤ëÉ÷¸«ÀèÇÚ¤Î»Ñ¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¤â¡¢¼«Ê¬¤âÌîºÚÀ÷¤á¤òÂÎ¸³¡£¤½¤·¤Æ¡Ö»ú¤ò½ñ¤¯¤³¤È¤â¸«¤ë¤³¤È¤â¡¢¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ê¤ó¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤ËÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤¹É÷¸«ÀèÇÚ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤½¤ó¤Ê¤ËÂç»ö¤Ê¤ó¤«¤Ê¡©Ì´¡Ä¡×¤È»×¤¤Çº¤àÉ½¾ð¤ò¸«¤»¤¿¡£
SNS¤Ç¤Ï¡ÖÉ÷¸«ÀèÇÚ¤Î¿·¤·¤¤°ìÌÌ¤òÃÎ¤Ã¤¿Ä«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£Æü¤ÎÉ÷¸«ÀèÇÚ¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡Ä¥¯¡¼¥ë¤Ê¿Í¤¬¤¤ã¤Ã¤¤ã¤¹¤ë½Ö´Ö²Ä°¦¤¤¤ä¤ó¡×¡ÖÄ«¤«¤éÌþ¤ä¤µ¤ì¤¿¤è¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤¹¤®¤ÆÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢É÷¸«ÀèÇÚ¤Ø¤Î¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ú¤¢¤ï¤»¤ÆÆÉ¤à¡Û¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤ÎÀ©Éþ¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡ÖËèÄ«¸µµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼