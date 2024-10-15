¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡×¿Íµ¤·Ý¿Í¤Îà·ã»÷á2S¤Ë¥Õ¥¡¥óº¤ÏÇ¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤É¤Ã¤Á??¤¤¤ä¡¢¥Þ¥¸¤Ç!?¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤È¤í¥µ¡¼¥â¥ó¡×¤Îµ×ÊÝÅÄ¤«¤º¤Î¤Ö(45)¡áµÜºê»Ô½Ð¿È¡á¤¬X¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤·¤¿·Ý¿Í¤ÈÁø¶ø¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÊó¹ð¤·¡¢¸ø³«¤·¤¿2¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡µ×ÊÝÅÄ¤Ï¡ÖÂçºå·à¾ì¤Ë²¶¤È±»Æó¤Ä¤Î´é¤ò¤·¤¿·Ý¿Í¤¬¤¤¤ë¤Æ5Ç¯Á°¤ËÊ¹¤¤¤¿¡£Ëô¡¢¸åÇÚ¤¬ÏÃ¤·À¹¤Ã¤¿Í¿ÂÀÏÃ¤«¤è¤È»×¤Æ¤¿¡×¤È¼«¿È¤È»÷¤Æ¤¤¤ë·Ý¿Í¤ÎÂ¸ºß¤òÌÀ¤«¤·¡Ö¤µ¤Ã¤¡¢Ì¡ºÍ½ª¤ï¤ê¤Ë¼«ÈÎµ¡¤Ç¥¸¥å¡¼¥¹Çã¤ª¤¦¤È¤·¤¿¤é²£¤Ë¤½¤ì¤é¤·¤¼Ô¤¬¡¢¶Ã¤¯¤è¤ê³Î¿®¤ËÊÑ¤ï¤ê¡¢°ì¸ÀÌÜ¡Ø¤ª¤Þ¤¨¤«¡¢¡¢¡Ù¸åÇÚ¡Ø¤Ï¤¤»ä¤Ç¤¹¡¢¡¢¡Ù¡¡¿À¤¬ºî¤Ã¤¿¥¤¥ß¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë±§Ãè¤µ¤¨´¶¤¸¤ë¡×¤È5Ç¯±Û¤·¤ÎÁø¶ø¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤òÅÁ¤¨¤¿¡£µ×ÊÝÅÄ¤È»÷¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦·Ý¿Í¤Ï¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¤¦¤¿¤À¡×¤Î°ìÀÐÃ£Ìé(30)¡£2¿Í¤¬²£ÊÂ¤Ó¤ËÎ©¤Á¡¢Æ±¤¸¥Ý¡¼¥º¤ò¤È¤ë2¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¥Õ¥¡¥ó¤ò¶Ã¤«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö·ã»÷¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥É¥Ã¥Ú¥ë¥²¥ó¥¬¡¼¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡Ä¡×¡Ö¤³¤ì¤Û¤ó¤È¡©¡©¾Ð¡×¡ÖÇ¾¤¬¥Ð¥°¤ë¡£¥ê¥¢¥ë¤Ë¤É¤Ã¤Á¤¬¡©¡×¡Ö¤â¤¦°äÅÁ»Ò¥ì¥Ù¥ë¤Ç»÷¤Æ¤ë¡ª¡×¡Ö¥Þ¥¸¤Ç¤É¤Ã¤Á¤¬¤É¤Ã¤Á¤Ç¤¹¤«¡©¡©¤¤¤ä¡¢¥Þ¥¸¤Ç¡ª¡©¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£