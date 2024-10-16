¹ë½£Àï¥É¥í¡¼·à¤ÎµßÀ¤¼ç¡ÄOGÍ¶È¯¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ê¤¼À¸¤Þ¤ì¤¿¡©¡¡ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬¥¢¥¸¥¢ÇÕ¤ÇÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤¿²ÝÂê
¹ë½£Àï¤ÇÅÓÃæ½Ð¾ì¤«¤éOGÍ¶È¯¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¤¬ÌöÆ°¤ÎÇØ·Ê
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¡ÊFIFA¥é¥ó¥¥ó¥°16°Ì¡Ë¤Ï10·î15Æü¡¢¥Û¡¼¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿2026Ç¯ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤ÎÂè4Àï¤Ç¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¡ÊÆ±25°Ì¡Ë¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£
¡¡¥ª¥¦¥ó¥´¡¼¥ë¡ÊOG¡Ë¤ÇÀèÀ©¤µ¤ì¤¿¥Á¡¼¥à¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤ÏMFÃæÂ¼·ÉÅÍ¡£¡È·èÄêÎÏ¤ª¤Ð¤±¡É¤Î24ºÐ¤¬OGÍ¶È¯¤È¤¤¤¦·èÄêÅª¤Ê»Å»ö¤ò¤ä¤ê¿ë¤²¤¿¡£MF»°ãø·°¤È¶¦Â¸¤·¡¢¥¥ì¥¥ì¤Î¥É¥ê¥Ö¥ë¤òÈäÏª¤Ç¤¤¿ÍýÍ³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡áFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ùÉñ¡Ë
¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡¡¡þ
¡¡°µ´¬¤Î¡È·ÉÅÍ¥·¥ç¡¼¡É¤À¤Ã¤¿¡£¶ì¤·¤ó¤À¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î·ø¼é¤ò¤¿¤Ã¤¿1¿Í¤ÇÊø¤·¤¿¡£¸åÈ¾31Ê¬¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤ò»ý¤Ã¤¿ÃæÂ¼¤¬Í¦´º¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¡£¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ú¥Ê¥ë¥Æ¥£¡¼¥¨¥ê¥¢±ü¤Þ¤Ç¤¨¤°¤ê¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤«¤é¹âÂ®¥¯¥í¥¹¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¡£¤³¤Î»þÅÀ¤Ç¤Û¤Ü¡È1ÅÀ¡É¡£Áê¼ê¤â¤¿¤Þ¤é¤ºÂ¤ò¿¤Ð¤·¤ÆOG¤òÍ¶È¯¤·¤¿¡£
¡ÖÉé¤±¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¥´¡¼¥ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤ÆÁ°¤ËÁ°¤Ë¥×¥ì¡¼¤·¤è¤¦¤È°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥È¤ÏÁê¼ê¤¬Ãæ¤ÇÌ©½¸¤·¤Æ¤¤¤Æ¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯»°ãøÁª¼ê¤¬ËÍ¤Ë¥Õ¥ê¡¼¤Ê¾õÂÖ¤òºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÃæ¤Ë¤¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£1¿ÍÈ´¤¤¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¤ÆÂÇ¤È¤¦¤«¤Ê¤ÈÌÂ¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢2ËçÌÜ¤ÎDF¤¬¸«¤¨¤Æ¡¢¥«¥Ã¥È¥¤¥ó1¿ÍÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½Ä¤Ë¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¡Ä¡Ä¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¦¤Þ¤¯È´¤Æþ¤ì¤Æ¡¢¤â¤Ã¤ÈÃæ¤ËÀÚ¤ê¹þ¤á¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×
¡¡Áê¼ê¤¬ÉÕ¤¤¤ÆÍè¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¥É¥ê¥Ö¥ë¡£º£Ç¯1¡Á2·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢»°ãø¤¬Éé½ý¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Ç3»î¹çÀèÈ¯¤È¤¤¤¦Â¿¤¯¤Î¥×¥ì¡¼»þ´Ö¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£1¥´¡¼¥ë¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ï¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤Ï1ÂÐ1¤Ç²ÝÂê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤ØÌá¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áê¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤òÃÃ¤¨Â³¤±¤¿¡£º£µ¨¤«¤é¤Ï´ÆÆÄ¤âÂå¤ï¤ê¡¢Ìò³ä¤âÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¸½ºß4ÀïÏ¢È¯Ãæ¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Þ¤Ç¤â»Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìó8¤«·î·Ð¤Ã¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ÎÉñÂæ¤Ç¤â¸Ä¿Í¤Îµ»½Ñ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¾ìÌÌ¤Ç¼«Ê¬¤¬¥È¥Ã¥×¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¾õÂÖ¤Ç¥¯¥í¥¹¤òÃæ¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¥ê¡¼¥°¤ÇÁê¼êÁª¼ê¤¬¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤Î¹â¤¤Áª¼ê¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤¤¤¦Æü¾ï¤Ç¤ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ç¤Ï¿ÈÂÎÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¤Áª¼ê¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Ê¤Ö¤Ã¤Á¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤ß¤¿¤¤¤Ê¤³¤È¤Ï¡Ä¡ÄÂ¿Ê¬2¿ÍÌÜ¤ò¥¥Ã¥¯¥Õ¥§¥¤¥ó¥È¤Ç¸ò¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¤ª¤½¤é¤¯¥Õ¥é¥ó¥¹¤À¤Ã¤¿¤é¤Ä¤¤¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¡£¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¢¤ó¤Ê¤ËÀÚ¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤é¡ËÂ¿Ê¬¤Ä¤¤¤Æ¤³¤é¤ì¤¿¤Ê¤«¤Çº¸Â¤Ç¥¯¥í¥¹¡¢¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡×
¡¡²¤½£¤Î´Ä¶¤Ç¼«Á³¤È¿È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥É¥ê¥Ö¥ëÎÏ¡£¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢DF¿Ø¤ÏÃæÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¶þ»Ø¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Î¾å¼ê¤µ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼þ°Ï¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¿·¤¿¤ÊÉð´ï¤ò¤¤¤«¤ó¤Ê¤¯È¯´ø¡£»°ãø¤È¤Î¶¦Â¸¤â¤µ¤é¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤¿¡£¡ÖÂç»ö¤Ê»î¹ç¤Ç¤³¤¦¤¤¤¦¤«¤Ê¤êÙÉ¹³¤·¤¿»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÄ¾·ë¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤Ï¤¹¤´¤¯´ò¤·¤¤¡×¡£¹õÀ±¤ÎµçÃÏ¤«¤éµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÃæÂ¼¡£11·î¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë