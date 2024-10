BABYMONSTER、アサ＆ルカのユニット曲も…1stフルアルバムの収録曲2曲の一部が今週公開へ

BABYMONSTERが、11月1日(金)に発売する1stフルアルバム「DRIP」のプレビュートラックを追加で公開し、世界中のファンの胸をときめかせた。YG ENTERTAINMENTは本日(16日)、公式SNSに「[DRIP] THIS WEEK'S PREVIEW TRACKS」を掲載した。これによると、7番トラック「Woke Up In Tokyo(RUKA&ASA)」と5番トラック「BILLIONAIRE」の音源の一部がそれぞれ18日、19日に公開される。

正反対な魅力を持つ2曲のハイライトが公開されることで、注目を集めている。「Woke Up In Tokyo(RUKA&ASA)」は、ラッパーのアサとルカのヒップホップユニット曲で早くから話題になっている。「BILLIONAIRE」は、Y2KポップR&Bサウンドを再アレンジした楽曲で、聞く楽しさがあると期待される。BABYMONSTERは、タイトル曲「DRIP」を除くすべての収録曲を一部先行公開するプロモーションを展開し、ファンから反響を呼んでいる。より一層成長したメンバーらの実力を完璧に盛り込んだアルバムの完成度への自信がうかがえる。実際、先日公開されたオリジナルヒップホップ曲「CLIK CLAK」と感性溢れるボーカルが際立つ「Love, Maybe」の予告映像は、YouTubeでそれぞれ再生回数が435万回、318万回を突破し、人気を博している。残りの収録曲とベールに包まれたタイトル曲に、世界中のファンから関心が集まっている。BABYMONSTERは11月1日午後1時、1stフルアルバム「DRIP」の全曲の音源を発売する。BIGBANGのG-DRAGONが作曲に参加したタイトル曲「DRIP」をはじめ、ダンス、ヒップホップ、R&Bなど様々なジャンルの全9曲が収録された。