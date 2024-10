SHINee ミンホ、1stフルアルバム「CALL BACK」スケジュールポスターを公開

SHINeeのミンホが、1stフルアルバムのスケジュールポスターを公開し、本格的なカムバックのカウントダウンに入った。本日(16日)0時、SHINeeの公式SNSを通じて、ミンホの1stフルアルバム「CALL BACK」のスケジュールポスターが公開された。スケジュールポスターには、カセットテープの中に、新曲をあらかじめ確認することができるスニペット、ウェブサイトの公開、タイトル曲のミュージックビデオ予告映像など、豊富なコンテンツの公開スケジュールが記されており、注目を集めた。

今回のアルバムは、同名のタイトル曲「CALL BACK」をはじめ、様々な雰囲気の全10曲で構成され、さらに多彩になったミンホの音楽を満喫することができる見通しだ。また、彼はニューアルバムの発売に続き、11月30日と12月1日の2日間、ソウル高麗(コリョ)大学校の化汀(ファジョン)体育館で初のソロコンサート「2024 MINHO CONCERT [MEAN : of my first]」を開催し、彼だけの音楽とパフォーマンスを盛り込んだ華やかなステージを披露する予定だ。ミンホの1stフルアルバム「CALL BACK」は、11月4日午後6時に各音楽配信サイトを通じて全曲の音源が公開される。現在、各オン・オフラインのレコード店で予約することができる。