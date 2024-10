■「毎回、”やり切った感”がもの凄い実在してる…。本当に心強いみんなに感謝です!ありがとう」

【写真】木村拓哉の横浜アリーナライブのクールなオフショット2日分

木村拓哉が自身の公式Instagramで、開催中のツアー『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』の、10月13・14日に行われた神奈川・横浜アリーナ公演のオフショットを続々と公開した。

まずは「今日からの横浜アリーナLIVE!全力で行ったります!」というメッセージと共に、サッカー日本代表のエンブレム&背番号10が入ったTシャツ姿で、暗闇のなかでサングラスをかけて気合十分の表情を見せるオフショットを公開。

続いては「横浜アリーナ、2日目。スタッフの皆さん、ステージCrewの皆んな。そして会場に来てくれるCrewの皆んな。宜しくお願いします!」と、お客さんがいないときにステージ上で自撮りした、ツアータイトル入りの黒Tシャツの決め顔ショット&目を閉じて気持ちよさそうになにか曲を口ずさんでいるような表情を浮かべたショットの2枚を公開している。

さらに「本当に心強いステージCrew!毎回、”やり切った感”がもの凄い実在してる…。本当に心強いみんなに感謝です!ありがとう」と、Crewたちと肩を寄せ合いお揃いのツアーTシャツで撮影した集合ショットも公開。中央に座りくしゃっとした笑顔を見せる木村の表情からは、充実度の高さが伺える。

ツアーはこの後、12月25日の福岡・マリンメッセ福岡A館公演まで続くので、楽しみにしていてほしい。

リリース情報

2024.08.14 ON SALE

ALBUM『SEE YOU THERE』

ライブ情報

TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE

9/29(日)大阪・Asueアリーナ大阪

9/30(月)大阪・Asueアリーナ大阪

10/13(日)神奈川・横浜アリーナ

10/14(月・祝)神奈川・横浜アリーナ

11/23(土・祝)愛知・ポートメッセなごや第1展示館

11/24(日)愛知・ポートメッセなごや第1展示館

12/14(土)宮城・宮城セキスイハイムスーパーアリーナ

12/25(水)福岡・マリンメッセ福岡A館

木村拓哉 OFFICIAL SITE

https://starto.jp/s/p/artist/35

『TAKUYA KIMURA Live Tour 2024 SEE YOU THERE』特設サイト

https://takuya-kimura.jp