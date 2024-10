麻布台ヒルズ ギャラリーにて、ポケモンと工芸の”かがく反応”が見られる展覧会「ポケモン×工芸展ー美とわざの大発見ー」を開催!

開催に合わせて、麻布台ヒルズ内を巡るポケモンスタンプラリーと、館内の店舗とコラボレーションしたスイーツも登場します☆

麻布台ヒルズ ギャラリー「ポケモン×工芸展̶美とわざの大発見̶」

開催期間:2024年11月1日(金)〜2025年2月2日(日)

・前期:2024年11月1日(金)〜2024年12月25日(水)

・後期:2024年12月26日(木)〜2025年2月2日(日)

※休館日:2024 年12 月31日(火)

※前期・後期にて展示替えあり

開館時間:

・月・火・水・木・日曜日:10:00〜19:00(最終入館 18:30)

・金・土曜日・祝前日:10:00〜20:00(最終入館 19:30)

会場:麻布台ヒルズ ギャラリー( 東京都港区虎ノ門5-8-1 麻布台ヒルズ ガーデンプラザA MB階)

主催:麻布台ヒルズ ギャラリー、NHKプロモーション

監修:国立工芸館

特別協力:ポケモン

協力:読売新聞社

協賛:ローソンエンタテインメント

後援:J-WAVE

麻布台ヒルズ ギャラリーにて、「ポケモン×工芸展̶美とわざの大発見̶」を開催!

展覧会の開催を記念して、麻布台ヒルズの各所を巡る「ポケモンスタンプラリー」が実施されます。

全箇所コンプリートした方は、特別なステッカーがもらえる特典つき☆

さらに、麻布台ヒルズの店舗とコラボレーションしたスイーツを販売するほか、コラボカフェ「喫茶 ポケモン×工芸展」では、一部メニューのテイクアウト販売も行われます。

ポケモン×工芸展 開催記念 麻布台ヒルズ ポケモンスタンプラリー

開催日時:2024年11月1日(金)11:00〜11月22日(金)19:00まで

景品配布期間:期間中 11:00〜19:00

会場:麻布台ヒルズ内各所

料金:無料

景品:東京会場公式ビジュアル ホログラムステッカー ※先着10,000名

麻布台ヒルズの各所に設置したポケモンスタンプを集めて楽しむスタンプラリーを開催。

スタンプラリー開催期間中はフォトスポットも登場します。

全箇所コンプリートした方がもらえる特典は、東京会場公式ビジュアルを用いたホログラム加工ステッカーです。

麻布台ヒルズの街を歩きながら、アートや食との出会いが楽しめます☆

※景品の引換えは期間中を通して一人1回のみです

※ステッカーの配布は、3種のうちランダムです

※景品は無くなり次第配布終了です

※専用スタンプ台紙配布場所、景品引換場所などの詳細は以下のウェブサイトを確認ください(10月18日(金)ウェブサイトオープン予定)

https://www.azabudai-hills.com/whats_on/2024/11/0087.html

麻布台ヒルズの店舗とコラボレーションしたスイーツを販売

販売期間:2024年11月1日(金)〜2025年2月2日(日)

場所:クリオロ、パティスリーアンドカフェ デリーモ

営業時間:

・クリオロ:11:00〜20:00

・パティスリーアンドカフェ デリーモ:11:00〜22:00(L.O.21:00)

※展覧会開催期間中のみの販売です

※展覧会会場での販売はありません

※在庫状況により、早期に販売終了となる可能性があります

特別な缶に入ったブラウニーや、ピカチュウのバッグに入ったフィナンシェなどのコラボレーションメニューが初登場。

「ポケモン×工芸展」と麻布台ヒルズ内の2 店舗「クリオロ」「パティスリーアンドカフェ デリーモ」との特別なコラボレーションです。

会期中は、麻布台ヒルズ内店舗でのみ販売されますので、展覧会のお土産にもおすすめ☆

クリオロ「麻布台ブラウニー・抹茶缶【 ポケモン×工芸展】」

価格:2,400円(税込)

製造販売:エコール・クリオロ

企画:森ビル

抹茶の味を出すためにホワイトチョコレートを使い、しっとりと焼き上げたブラウニー。

こだわりの西尾抹茶を使用し、チョコチップでチョコレート感もプラス。

「ポケモン×工芸展」の特別な缶に入っています☆

パティスリーアンドカフェ デリーモ「ポケモン×工芸展 ピクニックバッグ」

価格:2,640円(税込)

製造販売:スイーツデザインラボ

企画:森ビル株式会社

「ポケモン×工芸展」のコラボスイーツとして登場するピクニックバッグ。

ピカチュウをイメージした黄色いピクニックバッグに焼きたてのフィナンシェが5つ入ったアソートセットです。

コラボカフェメニューのテイクアウト販売

開催日程:2024年11月1日(金)〜2025年2月2日(日)

・前期:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)

・後期:2024年12月26日(木)〜2025年2月2日(日)

※特別鑑賞会当日の2024年10月31日(木)も営業します

※休業日:2024年12月31日(火)

場所:麻布台ヒルズ ギャラリーカフェ キオスク

営業時間:テイクアウト 10:00〜21:00 ※ドリンク・スコーンのみ提供

「ポケモン×工芸展」の作品にインスパイアされたメニューを展開する、本展初となるコラボカフェ『喫茶ポケモン×工芸展』を開催。

カフェで販売する、一部メニューのテイクアウト販売も決定しました。

またテイクアウト対応のみで、桑田卓郎の《カップ(ピカチュウ)》の新作にインスパイアされた自家製スコーンも登場します!

「ピカチュウ シュガースコーン」(通期)

価格:660円(税込)

フードメニューとして、桑田卓郎氏の作品《カップ(ピカチュウ)》にインスパイアされた自家製スコーンが登場。

バターをたっぷり使用して焼き上げ、ピカチュウを散りばめられています☆

テイクアウトのみの特別販売です。

「ホウオウとルギアの黒ゴマラテ」(前期)

価格:1,210円(税込)

桂盛仁氏の作品《香合 ホウオウ》《香合ルギア》をイメージしたドリンクが登場。

ゴールドとシルバーのアラザンを散らした黒ゴマのドリンクです。

「シェイミの抹茶ラテ」(後期)

価格:1,180円(税込)

植葉香澄氏の作品《羊歯唐草文シェイミ》が抹茶ホイップで表現されたドリンク。

花のイメージからピンクのコンペイトウを飾っています☆

「ポケモン×工芸展 特製ピカチュウラテ (カフェラテ・抹茶ラテ)」(通期)

価格:990円(税込)

喫茶ロゴと「ぬいぐるみ ポケモン×工芸展のピカチュウ」のプリントをしたラテ。

カフェラテまたは抹茶ラテより選べます。

「ポケモン×工芸展ー美とわざの大発見ー」チケット情報

【会期前】お得な前売チケット料金:一般 1,500円(税込)/ 専門・大学生 1,300円(税込)/高校生・中学生 1,000円(税込)/4歳〜小学生 300円(税込)販売期間:2024年10月1日(火)12:00〜10月31日(木)23:59対象入場期間:2024年11月1日(金)〜12月25日(水)プロモーションコード:AHGPK100※チケット決済ページの「プロモーションコードの入力」と記載の欄に上記コードを入力することで前売料金が適用されます※ウェブサイトからの事前予約料金です※ローソンチケットでご購入の場合、発券されたチケットを当日持参ください。紛失、忘れた場合は入館できません【会期中】前売チケット料金:一般 1,600円(税込)/ 専門・大学生 1,400円(税込)/高校生・中学生 1,100円(税込)/4歳〜小学生 400円(税込)前期分販売期間:2024年11月1日(金)00:00〜2024年12月25日(水)18:30後期分販売期間:2024年12月2日(月)10:00〜2025年2月2日(日)18:30※ローソンチケットの販売終了時間は2025年2月1日(土)23:59(ローソンWEB は22:00)※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者(1名まで)は【会期中】前売チケットより半額。予約をせずに、来館時にインフォメーションカウンターで障がい者手帳を提示のうえ、チケットを購入してください※ウェブサイトからの事前予約料金です※ローソンチケットで購入の場合、発券されたチケットを当日持参ください。紛失、忘れた場合は入館できません【会期中】窓口チケット料金 :一般 1,800円(税込)/専門・大学生 1,600円(税込)/高校生・中学生 1,300円(税込)/4歳〜小学生 600 円(税込)販売期間:2024年11月1日(金)10:00〜2025年2月2日(日)18:30※障がい者手帳をお持ちの方とその介助者(1名まで)は【会期中】前売チケットより半額。予約をせずに、来館時にインフォメーションカウンターで障がい者手帳を提示のうえ、チケットを購入してください※オンラインでのチケットに在庫が残っている場合にのみ窓口でチケットの購入も可能です

作品はもちろん、コラボスイーツなども楽しめるポケモン×工芸の展覧会!

「ポケモン×工芸展―美とわざの大発見―」は、2024年11月1日から2025年2月2日まで、「麻布台ヒルズ ギャラリー」にて開催です。

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

