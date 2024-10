見た目も美しく巻き爪を補正！ ペディグラス「巻き爪専門店 naillab.」

ペディグラスは、「巻き爪専門店 naillab.」のフランチャイズ事業を2024年10月1日より開始しました。

■巻き爪専門店 naillab.(マキヅメセンモンテン ネイルラボ)

一般的な巻き爪補正は、爪にワイヤーを通して治すものや巻いている部分を切断してしまうなど、痛みを伴ったり見た目も美しくないものが多いです。

近年では透明のシールを貼ったり、マニュキアのように爪に塗るだけで巻き爪が治ると謳っているものもありますが、どれも補正効果としては弱く、根本的に治すことを考えると難しいものを感じます。

そんな中、多くの患者様にご愛顧いただき、34年間の技術研究と現場でのフィードバックを繰り返してきましたペディグラスの技術は、透明なプレートを用いて補正をかけることで、補正効果が高く感じられるだけでなく、見た目にも美しい、患者様に心から喜んでいただける技術となりました。

整骨院やネイルサロンに導入でオーナーのリスクを限りなく減らしたフランチャイズシステムで、広く技術が広がっていき、多くの患者様に足元の健康を届けます。

公式サイト: https://makidume-tiryou.com/

