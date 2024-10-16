MIAMI, FL - MARCH 20: Kensuke Kondoh #8 of Team Japan celebrates with teammates after scoring on a three-run home run hit by Masataka Yoshida #34 in the seventh inning during the 2023 World Baseball Classic Semifinal game between Team Mexico and Team Japan at loanDepot Park on Monday, March 20, 2023 in Miami, Florida. (Photo by Mary DeCicco/WBCI/MLB Photos via Getty Images)

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