「あゆしか勝たん」

歌手の浜崎あゆみさんは10月15日、自身のInstagramを更新。きれいなおでこが全開になった姿を公開しました。浜崎さんは「Thank you for all TA members」「#でこ広いのバレるヘア #気にしないスタンスっぽいよ」とつづり、1本の動画を投稿。英語を流ちょうに話している姿を公開しました。ナチュラルなヘアスタイルとメイク姿が新鮮で、とてもかわいらしい動画です。また、前髪を両サイドにピンでとめておりきれいなおでこが見えています。つるんとした白い肌も魅力的で思わず、見入ってしまう投稿内容です。

「夢の続き」

この投稿にファンからは、「なんでそんなに可愛いのー」「姫の英語の発音すごい」「あゆちゃん可愛いすぎやし久しぶりに地毛見たかも」「でこちゃーんきゃわいい」「デコ出しスタイルも前髪クリップ可愛い〜」「あゆしか勝たん」との声が寄せられています。9月28日の動画では「夢の続き」とつづり、ライブでのオフショットを公開。白いキラキラとしたドレスを着用した浜崎さん。美しいデコルテラインとちらりと見えているタトゥーが際立つショットです。ファンからは「いつまでも美しい努力をする、あゆちゃん」「天使、、、」「このドレスのあゆさんめちゃめちゃキレイ」と、絶賛の声が集まりました。(文:ミモリ)