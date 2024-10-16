Razerのゲーミングデバイスが特別価格に！ 「Razer Autumn Big Specials ′24」10月18日より開催
【Razer Autumn Big Specials '24】
開催期間：10月18日～10月31日
(C) 2024 Razer Inc. All rights reserved.
開催期間：10月18日～10月31日
Razerは、同社のゲーミングデバイスをお得に手に入れられる「Razer Autumn Big Specials '24」を10月18日より開催する。期間は10月31日まで。
本イベントでは、ゲーミングマウスやキーボード、ヘッドセット、アクセサリといった同社のデバイスを特別価格で販売。eスポーツ向けワイヤレスゲーミングマウス「DeathAdder V3 Pro」は3,000円オフとなる16,970円で販売されるほか、キーボード「DeathStalker V2 Pro」、ヘッドセット「BlackShark V2 HyperSpeed」などがラインナップされる。
「Razer Autumn Big Specials '24」は全国の家電量販店やPCショップ、オンラインショップにて開催。通販サイト「Amazon」のみ開催期間が10月17日0時より10月20日23時59分までと異なるため、注意が必要となる。
🍂 Razer Autumn Big Specials '24 開催- R Λ Z Ξ R 🇯🇵 (@RazerJP) October 16, 2024
10/18(金)から、プロが選ぶ最先端のデバイスを特別価格で。
限界を超えるパフォーマンスを手に入れ、次の勝利を掴もう。
全国の家電量販店、PCショップ、オンラインで展開予定。詳細→https://t.co/PtEv2doY3n pic.twitter.com/pik1lEYX4L
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