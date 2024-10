【Razer Autumn Big Specials '24】開催期間:10月18日~10月31日

Razerは、同社のゲーミングデバイスをお得に手に入れられる「Razer Autumn Big Specials '24」を10月18日より開催する。期間は10月31日まで。

本イベントでは、ゲーミングマウスやキーボード、ヘッドセット、アクセサリといった同社のデバイスを特別価格で販売。eスポーツ向けワイヤレスゲーミングマウス「DeathAdder V3 Pro」は3,000円オフとなる16,970円で販売されるほか、キーボード「DeathStalker V2 Pro」、ヘッドセット「BlackShark V2 HyperSpeed」などがラインナップされる。

「Razer Autumn Big Specials '24」は全国の家電量販店やPCショップ、オンラインショップにて開催。通販サイト「Amazon」のみ開催期間が10月17日0時より10月20日23時59分までと異なるため、注意が必要となる。

