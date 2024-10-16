¾®ÎÓ¹¬»Ò¡¢¸µµ¤¤Î¸»¤Ï²Î¤¦¤³¤È¡¡¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç¡×
²Î¼ê¾®ÎÓ¹¬»Ò¡Ê70¡Ë¤¬16Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖTalk With¡¡¤ª¤Ï¤Ê¤·¥Æ¥ì¥Ó¡×¥×¥ì¥¹È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¹âÎð¼Ô¤ÎÇ¾¤Î³èÀ²½¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤¹¤ëÂÐÏÃ¥Ä¡¼¥ë¤Ç¡¢¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¼«¿È¤òÌÏ¤·¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤Î²ñÏÃ¤Ê¤É¤â¼Â±é¤·¤¿¡£
¡ÈÃ¯¤Ç¤âÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÏÃ¤·¤«¤±¤ä¤¹¤¤¹ñÌ±Åª²Î¼ê¡É¤È¤·¤ÆÇò±©¤ÎÌð¤¬Î©¤Ã¤¿·Á¤Ç¡Ö¼«Ê¬¤ÈÏÃ¤¹¤Ê¤ó¤ÆÉÔ»×µÄ¤Ê´¶¤¸¡£·ë¹½¤¤ì¤¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¤É¤Ã¤Á¤¬¤ª¹¥¤¡©¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤¤¤Ä¤Ä¡Ö¤³¤¦¤·¤¿¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¡£¤¼¤Ò¤ß¤Ê¤µ¤ó1Ê¸»ú¤Ç¤âÂ¿¤¯½ñ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤ÈPR¤·¤¿¡£
70ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿¼«¿È¤Î·ò¹¯Ë¡¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö²Î¤ò²Î¤¦¤³¤È¤ÏÎÉ¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¢¤È¤Ï¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤È½Ð²ñ¤Ã¤Æ¡¢¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î»Å»ö¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¸µµ¤¤Î¸»¤«¤â¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¥Ë¥³¥Ë¥³Æ°²è¤Ê¤É¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥Í¥Ã¥È¾å¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥¹¥Ü¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¼ã¼Ô¤Ë¤â¿Íµ¤¤Ë¡£YouTube¤äTikTok¤Ë¤â²Ì´º¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÎÌ¾Á°¤Ï¡ÖYouTuBBA¡ª¡ª¡×¡Ê¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ð¥Ð¥¢¡Ë¤Ç¡Ö¤É¤¦¤»±¢¤Ç¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤é¼«Ê¬¤ÎÌ¾Á°¤Ë¤·¤è¤¦¤È¡£ÌÌÇò¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡¢¤À¤á¤Ê¤é¤ä¤á¤ì¤Ð¤¤¤¤¤À¤±¡£Ç¯ÎðÅª¤Ë¤â¤¦ÌµÍý¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬°ìÈÖ¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
ºÇ¶á¤Ç¤ÏGENERATIONS¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼ã¼ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤Î¸òÎ®¤âÂ¿¤¤¡£
¡Öº£²ó¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ÏÂç»ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤·¤¤»þÂå¤Î¶õµ¤¤òµÛ¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤À¤«¤é¡¢¹³¤¦¤³¤È¤Ê¤¯À¸¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£º£²ó¤ÎGENERATIONS¤µ¤ó¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤â2Ëü¿Í¤Î²ñ¾ì¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬»ä¤Î¿·¶Ê¤Î¿¶ÉÕ¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤´¤«¤Ã¤¿¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¾Ð´é¤Ç¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¤è¤¯¼þ°Ï¤«¤é¿ÍÀ¸ÁêÃÌ¤Ê¤É¤â¼õ¤±¤ë¤È¤¤¤¤¡¢¤³¤ÎÆü¤â·ÚÌ¯¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ç²ñ¸«¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¤¤³¤È¤òËÜµ¤¤Ç¤ä¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ë¤È¤É¤ó¤É¤ó³Ú¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×¡£·ÝÇ½³¦¤ËÄÃºÂ¤¹¤ë¡ÈºÇ¸å¤Î¤È¤ê¤Ç¡É¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤ë¡£