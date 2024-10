インバウンドにも対応！京都中小企業団体中央会「東京のおそば屋さんマップ」

東京都麺類協同組合は、東京都中小企業団体中央会より特別支援「デジタル技術を活用した販売力強化プロジェクト」業務委託を受け、WEB・スマートフォンから簡単にアクセスできる「東京のおそば屋さんマップ」を10月16日(水)に開設しました。

京都中小企業団体中央会「東京のおそば屋さんマップ」

「東京のおそば屋さんマップ」: https://stroly.com/viewer/1717570056

■サイトの特徴

東京にはおそば屋さんが1,000軒以上あります。

イラストデジタルマップは東京都内のおそば屋さんを網羅し、エリア毎におすすめの店舗を気軽に発見できる便利なマップです。

お気に入りのお店を探せます。

(1) アプリのダウンロードの必要がなく二次元コードから簡単にアクセスできます。

(2) GPSをONにするとマップに現在地が表示されます。

(3) 各店舗の情報や、日本の麺文化がわかります。

(4) 東京都を6地域に分けたイラストデジタルマップ

1:中央地域(千代田区・中央区・港区・台東区・荒川区・足立区)

https://stroly.com/viewer/1717570056

2:江東地域(江東区・墨田区・葛飾区・江戸川区)

https://stroly.com/viewer/1717571537

3:城南地域(品川区・大田区・目黒区)

https://stroly.com/viewer/1717571715

4:城西地域(新宿区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区)

https://stroly.com/viewer/1717571891

5:城北地域(文京区・豊島区・板橋区・北区・練馬区)

https://stroly.com/viewer/1717571971

6:西部地域(多摩地域)

https://stroly.com/viewer/1717572094

