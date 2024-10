日本の2大ラーメンイベントが合体！東京ラーメンショー vs 大つけ麺博

東京ラーメンショー vs 大つけ麺博実行委員会は2024年11月1日(金)〜4日(月・振休)までの間、東京ラーメンショーと大つけ麺博という日本の2大ラーメンイベントが合体したイベントをつくば市の研究学園駅前公園で初開催します。

■開催概要

タイトル : 東京ラーメンショー vs 大つけ麺博

開催期間 : 2024年11月1日(金)〜11月4日(月・振休)

開催時間 : 11:00〜20:00

料金 : 入場無料 1杯1,000円 全店共通食券制

会場 : つくば市・研究学園駅前公園

ホームページ: https://dai-tsukemen-haku.com

公式X : @tsukubaramenfes

主催 : 東京ラーメンショー vs 大つけ麺博実行委員会

共催 : SDD茨城実行委員会・いばらき観光推進連盟

後援 : つくば市・つくば市商工会・つくば観光コンベンション協会

協力 : 一般社団法人 日本ラーメン協会・小幡青年政経塾

研究学園駅商店会

協賛 : PREMIUMWATER・DREAMBEER・パルシステム・

株式会社ユウファクトリー・ヤングガンズグループ・

株式会社HUMAN LIFE・株式会社幸和義肢研究所・

株式会社サン・ステップ・北条工業株式会社・

株式会社LifeHack・株式会社NEW NEXT CLEAN・

ローツェライフサイエンス株式会社・

まごころサポート介護タクシー・みどりの司法書士事務所・

3Dバーチャルコンテンツ株式会社・株式会社ROOTS・

株式会社リリーフプロダクション・株式会社ホテルベストランド・

CHAMP GROUP・株式会社アプリコット・VTGグループ

企画運営 : 株式会社ブルースモービル

東京ラーメンショー vs 大つけ麺博実行委員会は2024年11月1日(金)〜4日(月・振休)までの間、東京ラーメンショーと大つけ麺博という日本の2大ラーメンイベントが合体したイベントをつくば市の研究学園駅前公園で初開催。

一般社団法人 日本ラーメン協会が2019年まで駒沢公園で開催してきた日本最大級のラーメンイベントである「東京ラーメンショー」と株式会社ブルースモービルが主催してきた「大つけ麺博」が奇跡の合体を果たします!

ラーメンに特化したイベントとつけ麺に特化したイベントが合体することで、今食べるべきラーメンとつけ麺が集まります。

お気に入りの1杯が必ず見つかる最高のラーメンイベントが新たに誕生します!

さらに、餃子の名店が並ぶ餃子祭も同時開催!ラーメン、つけ麺のお供に最高の餃子が並びます。

そして、ステージイベントも充実!人気芸人から人気アイドル、人気声優まで多種多様なラインナップで来場者を飽きさせません!

■「東京ラーメンショー vs 大つけ麺博」見どころ

【今、食べるべき名店が勢揃い】

日本を代表する2大ラーメンイベントがタッグを組むことで日本を代表する人気店が集結!ハイレベルなメニューが提供されます!

<ラーメン>

(1) 味噌麺処 花道庵

ミシュランガイド東京でビブグルマンに選出された東京味噌ラーメンの名店

味噌麺処 花道庵

(2) 寿製麺よしかわ

食べログ「Japan Ramen Award」で埼玉県1位も獲得した超人気店

寿製麺よしかわ

(3) 麺処若武者

ラーメンWalkerグランプリ総合部門1位に輝き、現在は殿堂入りをしている超名店

麺処若武者

(4) らあめん元

TRYラーメン大賞の名店塩ラーメン部門に連続入賞を果たす日本屈指の名店

※TRYとはTokyo Ramen of the Yearの略

らあめん元

(5) ドラゴンラーメン×松屋製麺所

ラーメンWalker茨城グランプリ総合1位を獲得した地元の名店と

下妻市ふるさと納税返礼品にも指定される名店・ドラゴンラーメンがコラボ

ドラゴンラーメン×松屋製麺所

<つけ麺>

(1) YOKOKURA STOREHOUSE

現在、日本一行列が出来る店と言っても過言ではない栃木県の超名店

YOKOKURA STOREHOUSE

(2) 鬼そば藤谷

ものまね芸人・HEY!たくちゃんが営む浅草の名店

高級食材を惜しげもく使うことが特徴

鬼そば藤谷

(3) 衝青天

広島で最も勢いが有ると言われる行列店!

今回、茨城県初上陸

衝青天

(4) 特濃のどぐろつけ麺smile

高級食材のどぐろを使い1日100杯限定で営業する三重県の行列店

特濃のどぐろつけ麺smile

(5) 活龍×鶏々

ウニをふんだんに使った濃厚つけ麺で全国的な人気を獲得する活龍と濃厚な鶏ラーメンで人気を博す鶏々がコラボ

奇跡の地元コラボ

活龍×鶏々

【同時開催!餃子祭!名店が集結!】

ラーメン、つけ麺のお供に相性が良い餃子の名店も参戦!

餃子とビール、ラーメン&つけ麺と餃子でも!イベントの楽しさが倍増します!

<餃子>

(1) 一品香城東店 小山餃子

栃木県小山市で大行列を作る一品香城東店

そのお店の名物餃子がやって来ます

一品香城東店 小山餃子

(2) なんぶ庵

青森県で人気のラーメン店が作る「ニンニク大渋滞」餃子はイベントで大人気メニュー

なんぶ庵

(3) 我武者羅×百麺

食べログ3.8の東京中目黒の人気ラーメン店「百麺」と東京幡ヶ谷近郊エリアでは食べログ評価第一位を誇る「我武者羅」のコラボレーション餃子

我武者羅×百麺

(4) 玉川精肉店

様々なイベントで売上1位を記録する名店

某フェスでは1日3,000食の売上!

玉川精肉店

(5) 肉処 天穂

A5ランクの佐賀牛を使った贅沢な餃子を出す福岡の名店

各地のイベントで大人気

肉処 天穂

【ステージイベントも超充実!】

イベントを彩るステージも人気芸人、人気声優、人気アイドルなど大充実!

11月1日 土佐兄弟

11月2日 アイデンティティ、トッピング☆ガールズ(仮面女子)、メノニューイヤー

ジュリアナの祟り、破天荒ヒロイズム

11月3日 チャンス大城、安達勇人、いばらき若旦那、トッピング☆ガールズ(仮面女子)

メノニューイヤー、ジュリアナの祟り、破天荒ヒロイズム

11月4日 コウメ太夫、トッピング☆ガールズ(仮面女子)、メノニューイヤー

ジュリアナの祟り、破天荒ヒロイズム、ちぇガッツ!

多彩な出演者でお客様を飽きさせません!

【東京ラーメンショーと大つけ麺博が奇跡のタッグ】

これまで事ある毎に比べられ、ラーメンファンの話題となってきた2大イベント

