熊野牛など豪華食材食べ放題！Five Spring Resort The SHIRAHAMA「アニバーサリープラン」

「Five Spring Resort The SHIRAHAMA」にて恋人や家族と特別な日を過ごすことができる「アニバーサリープラン」を開始。

「Five Spring Resort The SHIRAHAMA」にて恋人や家族と特別な日を過ごすことができる「アニバーサリープラン」を開始しました。

ホテル公式サイト( https://fivehotel-shirahama.com )から予約可能な限定プランで、予約者には下記の豪華特典が提供されます。

・当ホテルおすすめのスパークリングワイン

・ホールケーキとハートのチョコレート

・1,000坪スクリーンでのレーザーマッピングのメッセージサービス

■南紀白浜で初!!365日入れる「温泉プール」

当ホテルでは南紀白浜では初めてとなる「温泉プール」を備えており、365日プールを楽しめます。

また、「Dragon」というお部屋からは、お部屋から直接プールに入れる仕様です。

こちらも南紀白浜では初の試みです。

(プールの敷地面積422平米)

テラスから直接入れるプール

■地下1Kmから掘削、成分無調整の「本物」の天然温泉

当ホテルでは敷地内の地下1Kmから湧き出ている「純泉」を使用。

お部屋からは24時間温泉に入れます。

こちらも和歌山県内では非常に珍しく、「全室スイート・全室温泉」をコンセプトに心ゆくまで「本物」の温泉を楽しめます。

■滞在時の料金がほぼ全て宿泊料金に含まれる「オールインクルーシブホテル」

Five Spring Resort The SHIRAHAMAでは滞在中の下記メニューが全て宿泊料金に含まれている「オールインクルーシブシステム」を導入しており、ラグジュアリーかつお得に過ごしていただけるリゾートとして和歌山県随一のホテルです。

・夕食の豪華会席料理

・朝食でのアワビ、伊勢海老、熊野牛などの豪華食材が食べ放題

・併設されているおしゃれなバーでのアルコールやソフトドリンクの飲み放題

(ワイン・シャンパンなどの一部有料メニューあり)

・プールの使用料金

・施設内の駐車場料金

・大浴場の利用料金

豪華会席料理

バー

