化学反応を手軽に楽しめる知育遊び！エジソンママ「ぷにょぷにょアクアリウム 海のなかまたち 12色セット」

エジソンママは、リニューアルした大人気の玩具「ぷにょぷにょアクアリウム 海のなかまたち 12色セット」を10月下旬より販売します。

エジソンママ「ぷにょぷにょアクアリウム 海のなかまたち 12色セット」

商品名 :ぷにょぷにょアクアリウム 海のなかまたち 12色セット

対象年齢 :6歳ごろ〜

メーカー希望小売価格:4,620円(税込)

内容 :型8種(ペンギン・タツノオトシゴ・マンボウ・

サカナ・クラゲ・カニ・イルカ・カメ)

カラーインク9色(あか・オレンジ・きいろ・みどり・

みずいろ・あお・むらさき・くろ・しろ)

キラキラインク3色(ピンク・みずいろ・ゴールド)

遊び方ブック(二次元コード)

ミニ水槽

凝固パウダー6袋

商品URL: https://products.edisonmama.com/SHOP/KJT120421.html

子供たちから人気の「海のいきもの」をモチーフに採用。

子供の「なぜ?」を引き出す、化学反応を手軽に楽しめる仕組みが、遊んで学べる知育おもちゃとしてご好評いただいている【ぷにょぷにょアクアリウム】シリーズ。

全国の百貨店玩具売場などでも話題沸騰中です。

海の生きもの8種類をオリジナルデザインに

今回は、「もっと色々な型やインクを選べたら良いのに…」というお客様からのお声をいただき、子供たちに人気の海の生きものモチーフを採用しリニューアル。

新たなデザインで登場した海の生きものの“型”や、グリッター入り“キラキラインク”、遊び方のバリエーションが増えた“遊び方ブック”(二次元コード)などがセットになった、男女問わずたっぷり遊べる内容に。

自由研究・おうち時間・2024年のクリスマスプレゼントにもおすすめの商品です。

■ぷにょぷにょアクアリウムとは?

作り方

好きな型にカラーインクを流し込み、ぷにょぷにょの仲間を作って遊べる不思議な工作キットです。

どんな色を組み合わせるか、なぜ液体が固まるのか、どんな成分なのか遊びながら学べます。

「海のなかまたち」キットの中にはミニ水槽・8種類の型の他、9色のカラーインク、セット入りでは初の3色のキラキラインク、凝固パウダー6袋、遊び方ブック(二次元コード)入り。

1つのキットで約50個のぷにょぷにょした作品を作れます。

好きな型を使って作るのはもちろん、型を使わずにゼリーのカップやスプーンでも作ることが可能。

アイデア次第で、幅広くアレンジできるので、子供から大人まで夢中になって楽しめます。

〈ポイント1:思考力や想像力がぐっと広がるきっかけに。

個性あふれる作品が作れる〉

好きな色のインクを入れよう

色の順番や組み合わせを考えたり、「こんな色の生きものっている?」と想像力を膨らませながら遊んだりすることができます。

グリッター入りのキラキラインクできらめく作品にも。

〈ポイント2:インクを入れて揺らすと固まる!簡単に楽しむ化学反応〉

液体が固体に変化

型にインクをいれたあと、凝固パウダーを溶かした水溶液に入れて、ゆっくり揺らすと固まって浮き上がってきます。

平面だった作品が、水溶液の中でだんだんぷっくりとした立体になる様子にも注目。

時間の経過とともに変化する触り心地や見た目も必見です。

ぷっくりと立体的に

〈ポイント3:アレンジ無限大!バリエーションがさらに増えた遊び方ブック〉

アレンジできる遊び方

作り方セットに含まれている遊び方ブック(二次元コード)。

今回、お気に入りの作品を残しておける新たな提案を加え、さらに充実した内容にパワーアップ。

作ったあともアレンジ次第で、長く遊ぶことができるのも魅力のひとつです。

遊び方の例:ぷにょすくい・スノードーム・つりあそび・キーホルダーなど

お友達と一緒に遊ぶのも楽しい!

■製品情報

パッケージ

