¡Ö¥ê¥¼¥í¡×3´üÂè53ÏÃÀè¹Ô¥«¥Ã¥È10Ëç¡õ¤¢¤é¤¹¤¸¸ø³«¡ª ¡Ö¶¯Íß¡×Ã´Åö¥ì¥°¥ë¥¹¤¬¥¨¥ß¥ê¥¢¤ò¼«¤é¤Î²Ö²Ç¤À¤ÈÏÃ¤¹
ÊüÁ÷³«»ÏÆü¡§10·î16Æü22»þ30Ê¬～
ÊüÁ÷¶É¡§TOKYO MX¡¢AT-X¤Û¤«
ºÇÂ®ÇÛ¿®¡§ABEMA¡¦d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¤Ë¤ÆÃÏ¾åÇÈÀè¹ÔÇÛ¿®
¡¡¥¢¥Ë¥á¡ÖRe:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è 3rd season¡×Âè53ÏÃ¡Ö¥´ー¥¸¥ã¥¹¡¦¥¿¥¤¥¬ー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤È¤¢¤é¤¹¤¸¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£Âè53ÏÃ¤Ï10·î16Æü22»þ30Ê¬¤è¤êÊüÁ÷³«»Ï¡£
¡¡Âè53ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢¥·¥ê¥¦¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿±ê¤«¤é¥¨¥ß¥ê¥¢¤òµß¤Ã¤¿Ëâ½÷¶µÂçºá»Ê¶µ¡Ö¶¯Íß¡×Ã´Åö¥ì¥°¥ë¥¹¡¦¥³¥ë¥Ë¥¢¥¹¤¬ÅÐ¾ì¡£¥ì¥°¥ë¥¹¤Ïµ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¥¨¥ß¥ê¥¢¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢Èà½÷¤ò¼«¤é¤Î²Ö²Ç¤À¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤¿Àè¹Ô¥«¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Ð¥ë¤ä¥Ù¥¢¥È¥êー¥Á¥§¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¨¥ß¥ê¥¢¤òÊú¤¨¤ë¥ì¥°¥ë¥¹¤Ê¤É¤ò10Ëç¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£¡Ú¤¢¤é¤¹¤¸¡Û
¥·¥ê¥¦¥¹¤¬Êü¤Ã¤¿±ê¤«¤é¥¨¥ß¥ê¥¢¤òµß¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ëâ½÷¶µÂçºá»Ê¶µ¡Ø¶¯Íß¡ÙÃ´Åö¥ì¥°¥ë¥¹¡¦¥³¥ë¥Ë¥¢¥¹¤À¤Ã¤¿¡£µ¤¤ò¼º¤Ã¤¿¥¨¥ß¥ê¥¢¤òÊú¤¤«¤«¤¨¡¢Èà½÷¤ò¼«¤é¤Î²Ö²Ç¤À¤ÈÏÃ¤¹¥ì¥°¥ë¥¹¡£¥·¥ê¥¦¥¹¤Ï¥¨¥ß¥ê¥¢¤ò¾Æ¤¿Ô¤¯¤¹¤¿¤á¡¢¥ì¥°¥ë¥¹¤´¤ÈºÆ¤ÓÂì¤Î¤è¤¦¤Ê±ê¤òÍá¤Ó¤»¤ë¡£°ìÊý¡¢¥ß¥åー¥º¾¦²ñ¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¥ª¥Ã¥Èー¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ç¡¢·ÙÈ÷°÷¤¬²¿¼Ô¤«¤ËÇ±¤êÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤½¤Î¶§¹Ô¤ÏËâ½÷¶µÂçºá»Ê¶µ¡ØË½¿©¡ÙÃ´Åö¥é¥¤¡¦¥Ð¥Æ¥ó¥«¥¤¥È¥¹¤Î»Å¶È¤À¤Ã¤¿¡£
(C)Ä¹·îÃ£Ê¿¡¦³ô¼°²ñ¼ÒKADOKAWA´©¡¿Re:¥¼¥í¤«¤é»Ï¤á¤ë°ÛÀ¤³¦À¸³è3À½ºî°Ñ°÷²ñ