総選挙 10月27日（日）に投開票

10月15日に公示された「第50回衆議院選挙」で、東海三県（愛知・岐阜・三重）の25小選挙区に計87人が立候補しました。

【候補者一覧】衆院選2024 愛知・岐阜・三重の小選挙区

愛知・岐阜・三重の候補者情報を 画像でお伝えします。

＜愛知の小選挙区＞

愛知1区：名古屋市（東区・北区・西区・中区）

愛知2区：名古屋市（千種区・守山区・名東区）

愛知3区：名古屋市（昭和区・緑区・天白区）

愛知4区：名古屋市（瑞穂区・熱田区・港区・南区）

愛知5区：名古屋市（中村区・中川区）・清須市

愛知6区：瀬戸市・春日井市

愛知7区：大府市・尾張旭市・豊明市・日進市・長久手市・東郷町

愛知8区：半田市・常滑市・東海市・知多市・阿久比町・東浦町・南知多町・美浜町・武豊町

愛知9区：津島市・稲沢市・愛西市・弥富市・あま市・大治町・蟹江町・飛島村

愛知10区：一宮市・岩倉市

愛知11区：豊田市・みよし市

愛知12区：岡崎市・西尾市

愛知13区：碧南市・刈谷市・安城市・知立市・高浜市

愛知14区：豊川市・蒲郡市・新城市・幸田町・設楽町・東栄町・豊根村

愛知15区：豊橋市・田原市

愛知16区：犬山市・江南市・小牧市・北名古屋市・豊山町・大口町・扶桑町

＜岐阜の小選挙区＞

岐阜1区：岐阜市

岐阜2区：大垣市・海津市・養老町・垂井町・関ケ原町・神戸町・輪之内町・安八町・揖斐川町・大野町・池田町

岐阜3区：関市・美濃市・羽島市・各務原市・山県市・瑞穂市・本巣市・岐南町・笠松町・北方町

岐阜4区：高山市・美濃加茂市・可児市・飛騨市・郡上市・下呂市・坂祝町・富加町・川辺町・七宗町・八百津町・白川町・東白川村・御嵩町・白川村

岐阜5区：多治見市・中津川市・瑞浪市・恵那市・土岐市

＜三重の小選挙区＞

三重1区：津市・松阪市

三重2区：四日市市（一部地域）・鈴鹿市・名張市・亀山市・伊賀市

三重3区：四日市市（一部地域）・桑名市・いなべ市・木曽岬町・東員町・菰野町・朝日町・川越町

三重4区：伊勢市・尾鷲市・鳥羽市・熊野市・志摩市・多気町・明和町・大台町・玉城町・度会町・大紀町・南伊勢町・紀北町・御浜町・紀宝町