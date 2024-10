家族をつなぎ、孤独死を防ぐ！Tri-Arrow「LINEでみまもる らいみー」

Tri-Arrowは、LINEを使った新しい見守りサービス「LINEでみまもる らいみー」を2024年10月より全国で本格運用を開始しました。

サービス名: 「LINEでみまもる らいみー」

提供開始日: 2024年10月1日(火)

料金 : スタンダードプラン 970円(税込1,067円)/月

プレミアムプラン 1,580円(税込1,738円)/月

申込方法 : 二次元コード(公式LINEの友だち登録から)、ホームページ

URL : https://t-arrow.co.jp/service/

孤独死年間68,000年の実態

■サービスの特徴

・いつものLINEで、安心が手に入る

専用機器やWi-Fi、複雑な設定は不要。

スマホにあるLINEだけで見守りたい人とつながることができます。

LINEのやりとりができる方ならどなたでも安心感を得られます。

・毎日の安否確認がシームレスに

LINEの自動配信機能によって、毎日あたたかい言葉や面白い情報と共に安否確認を行います。

ワンタップで応答でき、もし異常があれば自動的に見守る人に通知が届きます。

・孤独感の解消を目指す機能も充実

一般的なセンサー系のサービスとは一線を画します。

オンラインで交流できるコミュニティや、雑談を楽しむ話し相手機能も備えており、利用者の孤立感を和らげ、心の支えとなることができます。

・家族の負担を軽減する見守りシステム

「毎日LINEしないと…」というプレッシャーから解放されませんか?「LINEでみまもる らいみー」はあなたに代わって親御さんの安否を確認し、緊急時にはすぐに通知します。

これにより毎日の気がかりから解放されます。

日々の生活を過ごしながらも、必要な時にしっかりサポートが届くので安心です。

らいみーの特徴

■社会インフラとしての役割

「LINEでみまもる らいみー」は、個人の見守りを超え、社会全体の孤独死リスクを減らす一助となります。

全国的にリソースが不足する民生委員や、支援を必要とする高齢者を抱える自治体が利用されることを想定しその団体に合った仕様に変更することも可能です。

また、2024年施行の「孤独・孤立対策推進法」に沿った取り組みであり、地域全体で孤立を防ぎ、支援の輪を広げます。

■利用の流れ

・会員登録

公式ウェブサイトから簡単に登録

・LINEで安否確認

毎日、LINEで安否確認メッセージが自動で届きます。

・異常時には即時通知

応答がない場合や異常が検知された際には、家族など登録した見守る人に通知。

・24時間365日のサポート

遠く離れていても、見守りが途切れることなく続きます。

