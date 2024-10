ヘーゼルナッツを贅沢に使用！乃が美「シチリア島ヘーゼルナッツジャム」

乃が美は、2024年10月23日(水)より、イタリア・シチリア島の太陽をたっぷり浴びて育った「シチリア島ヘーゼルナッツジャム」を、数量限定で全国の乃が美各店舗にて販売します。

乃が美「シチリア島ヘーゼルナッツジャム」

<商品情報>

■商品名 :シチリア島ヘーゼルナッツジャム

■販売価格 :1本 1,100円(税込)

■販売期間 :2024年10月23日(水)〜

※数量限定の為、販売予定数が無くなり次第、

販売終了となります。

シチリア島のヘーゼルナッツは、海風の影響で土壌に海水ミネラルが多く含まれているため、旨味とコクのある力強い味わいが特徴です。

ヘーゼルナッツを贅沢に使用し、風味豊かなジャムに仕上がっています。

ヘーゼルナッツ本来の香ばしさと、ほのかな甘みが口いっぱいに広がり、贅沢な味わいを堪能できます。

乃が美の「生」食パンとの相性も抜群です。

■おすすめの食べ方

まずは「生」食パンと一緒にそのままお召し上がりください。

パンケーキやワッフルにヘーゼルナッツクリームをたっぷりかけて、メープルシロップと合わせても美味しいです。

また、チョコレートとの組み合わせは相性が良く、チョコレートケーキやブラウニーを作ったりするのもおすすめです。

■販売対象店舗:国内店舗・ECショップ

