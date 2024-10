ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、発色の良いレザーを使った「ムーミン」デザインの「genten イタリアンレザーカットワーク長財布」を紹介します!

ベルメゾン「ムーミン」genten イタリアンレザーカットワーク長財布

価格:29,900円(税込)

サイズ:約20×10×2.5cm

重さ:約240g

素材:牛革

仕様:開閉 ファスナー、札入れ2室、小銭入れ1室(中2室)、カードケース12室、ポケット3室

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※素材の特性上、色の濃淡及び色落ちが多少生じることがあります

2重使いのレザーで「ムーミン」のシルエットや植物のモチーフを表現した、ベルメゾンの「ムーミン」genten イタリアンレザーカットワーク長財布。

手間ひまかけた職人技が光る、細やかなカッティングやステッチ使いが目を引くデザインです☆

植物なめしの手法を使い、風合いよく仕上げたイタリアンレザーの長財布。

手になじんで持ちやすく、使うほどに風合いが増すので長く使いたくなります。

レザーの発色も美しく、シルエットとステッチで表現した「ムーミン」デザインがおしゃれ。

中は3室構造になっており、お札や小銭、カード類を分けて収納できます!

カードポケットも充実しており、機能的で使いやすい長財布です☆

職人技が光るカッティングとステッチ使いがポイントの長財布。

「ムーミン」genten イタリアンレザーカットワーク長財布は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

©Moomin Characters TM

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post シルエットとステッチでムーミンを表現!ベルメゾン「genten イタリアンレザーカットワーク長財布」 appeared first on Dtimes.