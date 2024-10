ギタリスト&シンガーソングライター森 大翔が、新曲「群青日記」を配信リリースした。「群青日記」は、10月20日(日)に放送開始の、清原果耶主演ABCテレビ・テレビ朝日系新ドラマ『マイダイアリー』の挿入歌。苦楽を共にしたかけがえのない仲間の大切さを謳った、季節を選ばず心を揺さぶるマスターバラッド。心に訴えてくる美しいボーカルメロディと、歌を引き立たせる楽器構成、歌声と共に優しく時にエモーショナルなギター、と森 大翔のエッセンスが凝縮された楽曲だ。

リリース情報







2nd Album『Let It Grow』2024年10月30日(水)Release01.I thank my self (for all of me)02.アイライ (Let It Grow Ver.)03.Chaotic世界04.夏の落とし物 (Let It Grow Ver.)05.大都会とアゲハ06.mom07.雪の銀河08.きっと上手くいくよ09.悲しみの空の果て10.群青日記11.VSプライドモンスター12.Crybaby Fly!13.ラララさよなら永遠に14.光の風になって各種ストリーミングサービス/ダウンロード販売CD:2024年11月8日(金)物販販売にてスタート。*ライブ会場及び一部店舗、ECサイトにて販売価格:\2,500(税込)