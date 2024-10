ファッション、コスメ、ブランド、インテリアなど、さまざまなグッズを取り扱う通信販売の「ベルメゾン」には、かわいらしいキャラクターグッズも盛りだくさん!

今回は機能的で長く使いたくなる、「ムーミン」デザインの「genten レザー長財布」を紹介します☆

ベルメゾン「ムーミン」genten レザー長財布

価格:各32,800円(税込)

サイズ:約20.5×10×2.5cm

重さ:約240g

素材:牛革

仕様:開閉 ファスナー、札入れ2室、小銭入れ1室(中2室)、カードケース12室、ポケット2室

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

※素材の特性上、色の濃淡及び色落ちが多少生じることがあります

風合い良く仕上げたシボ感のある牛革を使った、ベルメゾンの「ムーミン」genten レザー長財布。

上質なレザー製品に定評のあるgentenとのコラボによる、職人技が光るお財布です!

一針一針、丁寧な刺繍で「ムーミン」や「リトルミイ」を表現。

細かなステッチが上品なデザインで手なじみが良く、長く使いたくなります。

内側はジャバラ式になっており、中が見やすいデザイン。

ポケットも多く、中身を仕分けて持ち歩くことができ、機能的に使えます☆

ムーミン

ブルーのレザー長財布に「ムーミン」と植物モチーフを刺繍したデザイン。

丁寧なステッチで「ムーミン」の姿を表現しています。

裏面はシンプルに、gentenの型押しをあしらったデザイン。

たくさんのポケットでカード類もたっぷり収納できる長財布です!

リトルミイ

「リトルミイ」の長財布は、赤いレザーを使用。

一針ずつ、細かいステッチにより「リトルミイ」の姿を活き活きと表現しています。

「リトルミイ」の服装を思わせる、赤いカラーもポイント。

ジャバラ式で中身が出し入れしやすく、機能的に支えます☆

風合いの良い牛革に丁寧なステッチをほどこした、「ムーミン」デザインの長財布。

「ムーミン」genten レザー長財布は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です!

©Moomin Characters TM

