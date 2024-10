カリフォルニア くるみ協会は、CRISPとコラボレーションし、10月16日(水)から秋のシーズナルメニュー「オータムハーベスト」を期間限定で販売します。

CRISP SALAD WORKS「オータムハーベスト」

■商品概要

発売日 : 2024年10月16日(水)から在庫がなくなり次第終売

販売店舗 : CRISP SALAD WORKS 26店舗(東京・神奈川・大阪)

詳細はこちら: https://crisp.co.jp/stories/20241014

カリフォルニア くるみ協会は、CRISPとコラボレーションし、10月16日(水)から秋のシーズナルメニュー「オータムハーベスト」を期間限定で販売。

くるみは、身体で生成されないオメガ3脂肪酸がナッツ類で唯一豊富で、ポリフェノールや食物繊維、たんぱく質、ビタミン、ミネラル等の栄養をバランスよく含んだスーパーフードです。

CRISP SALAD WORKSでは、新鮮で栄養価が高いカスタムサラダを提供しています。

トッピング食材の1つであるウォルナッツ(くるみ)は香ばしさや食感がサラダのアクセントとしても人気ですが、その豊富な栄養価も魅力的です。

今回、秋の新メニューとして新発売されるコラボ商品「オータムハーベスト」でも、風味豊かで栄養価が高いくるみを使用しています。

CRISPの担当者は、「昨年に続き、カリフォルニア産くるみを使用したサラダを通してくるみの栄養などの魅力を知っていただくことで、この機会に人気のくるみトッピングをもっと楽しんでいただきたいです。」とコメントしています。

オータムハーベスト / AUTUMN HARVEST 1,694円 (税込)

旬のさつまいもやかぼちゃ、マッシュルームが入った、秋の収穫たっぷりのサラダ。

旬の食材の甘みやウォルナッツ(くるみ)、ホワイトチーズの旨味、クランベリーメープルビネグレットの酸味のバランスが絶妙です。

■1日ひとつかみのくるみで毎日健康に

くるみは、体内で生成されず食品から摂る必要がある必須脂肪酸であるオメガ3脂肪酸(α-リノレン酸=ALA)をナッツの中で唯一豊富に含んでいます*。

厚生労働省の『日本人の食事摂取基準』(2020年版)では、オメガ3脂肪酸の摂取量の目標値を決めており、18〜29歳の男子で1日あたり2g以上、女子で1.6g以上としています。

くるみひとつかみ(約30g)には2.7gのオメガ3脂肪酸が含まれます**。

さらにくるみは、抗酸化物質(ポリフェノール、メラトニン)が豊富に含まれるほか、ビタミン、ミネラル、たんぱく質や食物繊維など、体に良い成分や栄養素もぎゅっと詰まっています。

最新研究では、心臓、脳、腸の健康をはじめ、ヘルシーエイジングに関する様々な健康効果が報告されています。

* U.S. Department of Agriculture, Agricultural Research Service.

Food Data Central, 2019. fdc.nal.usda.gov.

**日本人の食事摂取基準(2020年版) https://www.mhlw.go.jp/content/10904750/000586553.pdf

くるみはオメガ3脂肪酸が豊富!

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 風味豊かで栄養価が高いくるみ使用!CRISP SALAD WORKS「オータムハーベスト」 appeared first on Dtimes.