東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内にあるデリカフェ「チックタック・ダイナー」で提供される「スペシャリティブレッドボウルセット」を紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル/チックタック・ダイナー「スペシャリティブレッドボウルセット」

価格:3,800円

販売期間:2024年11月1日から2025年2月28日

提供時間:15:00〜

販売店舗:ディズニーアンバサダーホテル「チックタック・ダイナー」

※1日の提供数に限りがあります

国産ビーフの煮込みとマッシュ・ド・ポテトのブレッドボウルガーデンサラダ

ディズニーアンバサダーホテルにある「チックタック・ダイナー」

1950年代のポップなダイナーをイメージした、大きな時計が特徴のデリカフェです。

そんな「チックタック・ダイナー」に、2024年11月1日より「スペシャリティブレッドボウルセット」が登場!

ブレッドボウルの中には、お肉やお野菜がごろっと入った国産ビーフの煮込みとマッシュ・ド・ポテトが。

濃厚な味わいで、パンとの相性も抜群です◎

新鮮なガーデンサラダと一緒にいただけます。

ミッキーモチーフがキュートなアクセントになっているブレッドボウルのセット。

2024年11月1日から、ディズニーアンバサダーホテルのデリカフェ「チックタック・ダイナー」にて提供される「スペシャリティブレッドボウルセット」の紹介でした☆

