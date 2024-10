東京ディズニーリゾートにある「ディズニーアンバサダーホテル」

アールデコとディズニーの魔法が溶け合う客室で、「ミッキーマウス」たちディズニーキャラクターをテーマにしたホテルステイを楽しめます。

今回は、そんな「ディズニーアンバサダーホテル」内のロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」で提供される「スペシャルケーキセット」を紹介します。

ディズニーアンバサダーホテル/ハイピリオン・ラウンジ“スペシャルケーキセット”

価格:2,100円

販売期間:2024年11月1日〜

提供時間帯:カフェ&カクテル

※1日の提供数に限りがあります

お好きなケーキを1種・チョコレートとマロンクリームのケーキ・ミルクチョコレートとクルミのケーキコーヒー または 紅茶

ディズニーアンバサダーホテルのロビーラウンジ「ハイピリオン・ラウンジ」

ホテルのロビーに隣接する優雅な雰囲気のラウンジで、ロビーに響くピアノの音色とともにドリンクやスイーツをいただくことができます。

そんな「ハイピリオン・ラウンジ」で2024年11月1日より提供される「スペシャルケーキセット」は、2種類のうちからお好きなケーキを1種、コーヒーまたは紅茶がいただけるセットです☆

チョコレートとマロンクリームのケーキ

「チョコレートとマロンクリームのケーキ」は、「チップ&デール」の大好きなどんぐりがモチーフ。

立体的なコロンとしたフォルムのどんぐりが可愛らしく、上下それぞれにはご機嫌なポーズの「チップ」と「デール」の姿も!

そしてチョコレートとマロンクリームの濃厚な甘さにほっこりとします。

またお花のチョコレートや木の実のトッピングがアクセントに。

ミルクチョコレートとクルミのケーキ

「ミルクチョコレートとクルミのケーキ」は、アンバサダーホテルのロビーにある「ミッキーマウス」の像がモチーフ。

映画監督に扮した「ミッキーマウス」の像で、台座のデザインや、台座のまわりにあしらわれたフィルムなど、忠実に再現されています◎

ケーキは層になっていて、下の層にはザクザク食感が楽しいクルミがたっぷり。

どちらのケーキも食べるのがもったいないくらいかわいい!

ディズニーアンバサダーホテル「ハイピリオン・ラウンジ スペシャルケーキセット」の紹介でした☆

