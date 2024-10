柄本時生前夜祭に登壇！すみだストリートジャズフェスティバル

すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会が、錦糸公園や隅田公園そよ風ひろばを中心に墨田区内全27会場で、いよいよ今週末の2024年10月19日(土)・20日(日)に『すみだストリートジャズフェスティバル』を全会場入場無料で開催します。

すみだストリートジャズフェスティバル

すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会が、錦糸公園や隅田公園そよ風ひろばを中心に墨田区内全27会場で、いよいよ今週末の2024年10月19日(土)・20日(日)に『すみだストリートジャズフェスティバル』を全会場入場無料で開催。

また、10月18日(金)に開催される前夜祭では、今夏に墨田区内で撮影が行われテレビ東京で放送された『錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜』の廣木隆一監督とともに、出演に加えてプロデュースも手がけられた俳優の柄本時生さん、そして主題歌を担当されたMOROHAのお二人が登壇することが決定しました。

《2024年の『すみだストリートジャズフェスティバル』は前夜祭が復活》

2024年10月19日(土)の本番開催に先駆けて、2024年はすみだトリフォニーホール 小ホールにて10月18日(金)の17:30から、こちらも入場無料で二部制の前夜祭を開催します。

第一部では、超絶テクニックと息のあったアンサンブルでジプシージャズを世界各地に普及をさせている、『MASH弦楽団』がオープニングアクトを務めてくれ、地元の墨田川高校のOBによるバンド『つるつるズ』の演奏も行われます。

第二部では、テレビ東京で放送されたドラマ『錦糸町パラダイス〜渋谷から一本〜』の監督・廣木隆一さん、そして同ドラマの出演に加えてプロデュースも手がけられた俳優の柄本時生さん、そして主題歌を担当されたMOROHAのお二方が登壇します。

ドラマは今夏に錦糸町や墨田区内の各所で撮影が行われ、最終回の音楽フェスでは『すみだストリートジャズフェスティバル』がモチーフとなりました。

MOROHAのお二方によるライブで第二部が始まり、廣木隆一監督・柄本時生さん・MOROHAのお二方に加えて、すみだジャズの関係者や墨田区内で活躍の方々を加え、今だから話せるドラマの裏話や、錦糸町や墨田区での撮影で良かったところなどを語るトークショーを開催します。

【前夜祭開催概要】

開催日時:2024年10月18日(金)17:00 開場、17:30〜21:00(終了予定)

※時間は前後する可能性があります。

開催場所:すみだトリフォニーホール 小ホール

東京都墨田区錦糸1丁目2-3

入場料 :無料 ※ただし席数に限りがあるため先着順となります。

《『すみだストリートジャズフェスティバル』について》

■2024年10月19日(土)・20(日)錦糸公園パークステージに出演のゲストミュージシャン

2024年も錦糸公園に特設ステージを設けて、素敵な音楽で会場を盛り上げるゲストミュージシャンを招聘しました。

招聘したゲストミュージシャンの方々は以下の通りです。

(順不同)

TRI4TH

Dream Session for FUTURE

浅草ジンタ

Chappo

DA-Dee-MiX with 句潤・ACE・KIKUMARU・Randy Wati Sati

Hong soondal Band

Vermilion Field

たをやめオルケスタ

Ricky with FSP

徳田雄一郎RALYZZDIG

MASH弦楽団

サニー・サムター/クリス・グラッソ(Washington, DC)

新日本フィルハーモニー交響楽団メンバーによる弦楽四重奏

ZASH

乙三.

荒川サピエンス

林栄一 + D2G(オータコージ・住倉カオス)

■錦糸公園や隅田公園そよ風ひろばを中心に墨田区内全27会場で開催!

2024年の『すみだストリートジャズフェスティバル』では、錦糸公園のメインステージにてプロミュージシャンが、隅田公園そよ風ひろばステージにてワールドワイドにご活躍をされているDJ陣がパフォーマンスを披露しガッツリと会場を盛り上げます。

その他墨田区内の会場でも、プロミュージシャンのパフォーマンスや地元のアマチュアバンドなどの素敵なパフォーマンスが披露されます。

[2024年度の墨田区内の演奏ステージ]

錦糸公園パークステージ

隅田公園リバーサイドステージ

パンダジュース

Platinum PLANET

押上天祖神社

cafe kohana

カラコネオフィス

LOCO BAR【ロコバー】

オリナス広場

82 ALE HOUSE【エールハウス】

地下鉄出口前 アルカイースト

アルカキット前

RONDO広場(赤いオブジェ) アルカセントラル2F

みずほ銀行前 アルカセントラル1F

東武ホテルレバント東京 1Fロビーラウンジ「クリスタルムーブメント」

エントランス広場 アルカウェスト1F

大横川親水公園イベント広場

テルミナ5階 テルミナガーデンテラス

JR錦糸町駅南口広場

楽天地ビル前

タワレコ・ステージ

JRAウィンズ錦糸町東館ダービー通り前

ホテル タバード東京

モクシー東京錦糸町

両国駅広小路

TATEKAWA・安兵衛

すみだトリフォニーホール(2024年10月18日(金)の前夜祭と19日(土)のみ)

2024年版パンフレット表紙

【錦糸公園パークステージ演奏概要】

日時: 2024年10月19日(土)10:00〜19:00

2024年10月20日(日)10:00〜19:00

URL : https://sumida-jazz.jp/sj/

場所: 錦糸公園・隅田公園そよ風ひろばほか、墨田区内全27会場

主催: すみだストリートジャズフェスティバル実行委員会

共催:公益財団法人墨田区文化振興財団(すみだトリフォニーホールのみ)

後援: 墨田区/墨田区観光協会/墨田区商店街連合会/東京都

《2024年10月19日(土)・20日(日)は錦糸公園に、全国各地からウマいクラフトビールとジビエ料理などが集結!》

『すみだワンコインオクトーバーフェスト&すみだジビエフェスティバル』を2024年も同時開催

すみだワンコインオクトーバーフェスト&すみだジビエフェスティバル

■イベント会場全員で乾杯し、盛大なスタートを切ろう!

〜すみだストリートジャズフェスティバル、2024年にさらなる進化を遂げる〜

すみだジャズは、コロナ禍を乗り越え、さらなる進化を目指して、新しい飲食コンテンツを展開しています。

2022年からスタートした「すみだワンコインオクトーバーフェスト」、そして2023年からの「すみだジビエフェスティバル」、2024年には、これらのイベントをさらに進化させ、充実した飲食コンテンツを準備中です。

2024年も会場を盛り上げる新たなアイデアを取り入れ、イベントの開始時と終了時には、会場全体で乾杯し、フェスティバルの熱気を全員で共有します。

■すみだ式ワンコインオクトーバーフェスト開催!

〜クラフトビールで乾杯、墨田のビール文化をさらに熱く〜

2024年も来場者の皆様に、“ワンコイン”でクラフトビールを楽しめる特別な機会を提供します。

このイベントは、出店者様の認知度向上と売上アップに貢献できるように設計されており、さらなる盛り上がりを見せることを目指します。

本イベントでは、クラフトビールのほかにも、多様なアルコールやソフトドリンクを販売し、より多くの方々に楽しめるように出店バリエーションを拡充。

墨田区のクラフトビール文化をさらに発展させる一助となることを目指します。

イベントのハイライトは、みんなでの乾杯!

イベント開始の11:00、そして2024年10月19日(土)21:00と20日(日)20:00の終了直前には、会場の全員で乾杯し、イベントのスタートとフィナーレを盛大に祝います。

来場者と出店者、そして墨田区全体が一体となるような、音楽とともにクラフトビールの魅力を共有しましょう!

すみだ式ワンコインオクトーバーフェストで、みんなで乾杯し、忘れられない時間を楽しめます!

■すみだジビエフェスティバル開催!

〜皮革産業のルーツに触れ、ジビエで地域の魅力を堪能〜

墨田区の伝統産業である皮革産業に焦点を当て、地域の特色を生かした「ジビエフェスティバル」を2024年も開催します。

皮革産業は、墨田区を代表する歴史と文化を持つ重要な産業ですが、その一方でジビエ肉を余すことなく活用し、持続可能なライフスタイルと食文化を提案します。

本フェスティバルでは、地域のジビエ文化の魅力を広く発信し、地元食材の素晴らしさを堪能していただける特別なイベントを提供します。

墨田区ならではの視点から、持続可能な資源活用と地域産業の活性化を促進し、ジビエの新しい可能性を探求します。

【開催概要】

開催日時:2024年10月19日(土)11:00〜21:00

2024年10月20日(日)10:00〜20:00

完全撤収 22:00(予定)

会場名 :錦糸公園ふれあい広場(舗装広場)

所在地 :〒130-0013 東京都墨田区錦糸4-15

[すみだワンコインオクトーバーフェスト&すみだジビエフェスティバル出店店舗]

レッツビアワークス

牛久醸造場

株式会社法龍山麦酒

RIOT BEER

Derailleur Brew Works

KOSHU BEER

両国麦酒研究所/麦酒倶楽部ポパイ

SOUTH HORIZON BREWING

秩父麦酒醸造所

亀戸ビア

FORTE blu

BATHE YOTSUME BREWERY

Beer Cats & Kitchen Big Man

ROCKET CHICKEN

あぶり屋

モンゴリアンドランク

BillieJeanKingcafe

ロッテシティホテル錦糸町

くじら屋らじっく

MOMIJI株式会社

よしか町キッチン

タバジビエ

2terres

ダイヤモンド酒場

ふくはら酒店

モヒート天国/Land Of 1000 Mojitos

飛騨クラフト

残波 有限会社比嘉酒造

沖縄食堂

仲筋精肉店

がじゅまる

わたがし

ポップコーン

揚げ物パラダイス〜宝町から一本〜

郡山市 音楽の日 実行委員会ブース

《2024年初開催の『すみだのマルシェ』》

2024年のすみだジャズでは、隅田川マルシェさんのご協力のもと、「すみだのマルシェ」を開催します。

このマルシェは、墨田区内の魅力的な個店に焦点を当て、その魅力を発信することを目的としています。

すみだの地域資源を最大限に活用し、墨田区のPR活動としても位置づけられています。

また、**「一緒につくるマルシェ」**という隅田川マルシェさんの理念に基づき、出店者と地域住民、来場者が共に楽しみ、交流しながら墨田区の魅力を共有できる場を提供します。

すみだジャズの音楽と共に、個性豊かな店舗が集まり、活気あふれるひとときを楽しめます。

<『隅田川マルシェ』とは>

隅田川を中心とした新しい文化圏を構築する「隅田川マルシェ」。

川と街そして人をつないで、新しい集いの場をつくる手作りのソーシャルマルシェです。

スタンドは特許を取得したオリジナル構造により、一人でも組み立て、解体ができるスタンド。

実行委員会の手作りです。

出店店舗の紹介

■すみだのマルシェ出店店舗

丸源飲料工業:飲料(ショコラスムージー)

NPO法人カラフル・コネクターズ:飲料(クラフトコーラ)

小さなガラスの博物館:ワークショップ

なりひら治療院:マッサージ

Aki’s Garden:観葉植物

デルコッファー:飲料(ミルクコーヒー)

CREA BASE:ワークショップ(ミニ陶芸)

《ワールドワイドに活躍するDJやワールドワイドな飲食ブースが隅田公園そよ風ひろばに集結!》

目の前に東京スカイツリーを見上げる隅田公園そよ風ひろばでは、ワールドワイドな音楽と食を楽しめるだけではなく地元企業や団体によるワークショップなども開催され、老若男女が楽しめるコンテンツが盛りだくさん!

■国内外で活躍中のDJのパフォーマンスも披露される

2024年は昨年に引き続き、隅田公園そよ風広場を『隅田公園リバーサイドステージ』と銘打ち、ワールドワイドに活躍するDJや郡山市音楽の日、地元のキッズダンスチームによるパフォーマンスが披露され、初心者の方でも思わず体を揺らしてしまいたくなる盆踊りDJがメインフィナーレを飾ります。

[出演アーティスト]

ZOOICH(ずーいち廃材ドラマー)

ZASH(大多和正樹/大山渉/田中綾美/ 金沢法皇)

BENTO KIDZ(HIPHOP)

成瀬瑛美withがくとくんバンド

MINoiD

lullaby

CounterParts PerfectSmileFamilyBand

sinpetrio

区内キッズダンサーズ

Cats&Seaside Village & マチーデフ

I-VAN (Reggae Dance)

DJ RINOKA (techno)

DJ PU$$Y好好(ChineseDanceMusic)

DJ Soi48 (Tai Dance Music)

DJ IORI (HOUSE)

DJ 沖野 修也 (CLUB Jazz)

DJ 川西 卓(All Genre)

DJ 岸野雄一 (MEGA HITS 盆踊り) &サイバーおかん

■世界のグルメを食べ尽くそう!

また、音楽だけではなく『世界のグルメを食べ尽くそう!』をテーマに、ラーメンやもつ煮に沖縄そばなどの日本の料理はもちろん、ホットドッグやタコスにケバブ、キューバサンドやチョロス、ペルー料理やアルゼンチン料理など、世界中の美味しい料理が20ブース以上軒を連ねます!

[出店店舗]

両国もつ煮

麺屋木ノ下

アサヒビール

野方ホープ

CRAZYDOG

The Orange Country

株式会社ナック

B.B.Q KIMURA

El Sandwichazo

FOODTRUCK OFFSHORE

LingKitchen

MAMIANA 沖縄

Pinky Food Truck

RAICSE

taste kebab

TERSA KITCHEN

イージーキッチン

チューハイスタンドKUKURU

ピッチェリア・チーロ

紹興酒ジャパン株式会社

■音楽と食以外にもSDGs的ワークショップも楽しめる

捨てられる予定だったペットボトルに好きなイラストを描いたり、シールでデコレーションしたりする『ペットボトル提灯作り』のワークショップや、こちらも捨てられる予定だった革の端材でキーホルダーを作るワークショップなど、アップサイクルに着目したSDGs的ワークショップも開催されます。

また他にも、缶バッジ作りやテントの布面に墨汁で絵を描くワークショップや、ミニ紙芝居づくりワークショップなど、親子で楽しめるワークショップが目白押しです!

[開催ワークショップ]

昆虫イラスト缶バッチ&エコバッグ ワークショップ

mini 紙芝居ワークショップ

ペットボトル提灯作りワークショップ

“未来”を身にまとう!造形ワークショップ

革端材で作る、世界にひとつの革小物

畳パフォーマンス

《すみだストリートジャズフェスティバルをさらに彩り盛り上げるTシャツなどのグッズ類も好評発売中!》

■今回のTシャツは、音楽と芸能の神様「弁天」(弁財天)様がモチーフ

2024年の「すみだストリートジャズフェスティバル」のTシャツは、円狐(まるこ)さんの作品です。

私たちの音楽への思いや、墨田区にゆかりのあるモチーフがちりばめられ、とても「すみだストリートジャズフェスティバル」らしい作品に仕上げていただきました。

2024年も、すみだジャズTシャツを身に着け、すみだジャズを存分に楽しみ、そして応援していただけれたら、実行委員一同とても嬉しく思います!

みだジャズの大事なTシャツを作ってくれているのはすみだの『久米繊維工業株式会社』です!

1935年創業、日本ではじめてTシャツを製造した、すみだが誇るTシャツメーカー、久米繊維工業株式会社さん。

地元では「久米繊維工業株式会社さんのでなくちゃ、買わないよ」とまで口にする下町っこがいます。

その秘密は、国産の材料にこだわっているから(※)。

普通フェスTって、数回洗濯すると首まわりがのびのび〜になるのに、久米繊維工業株式会社さんのTシャツは、チョー丈夫。

そして、洗いざらしの綿の心地よさ!これは身に着けたことのある人しかわかりません。

しかも今回のTシャツには、白Tシャツの方にはシルバーのインクを黒Tシャツの方にはゴールドのインクが使われているという贅沢な仕様で、そんな国産生地&国内生産の高品質なTシャツが3,000円で購入いただけるんです!!

この国産Tの丈夫さ、手触りの心地よさ、ぜひすみだジャズTシャツで、実感してください!

※バンドTシャツは海外製の生地となります。

久米繊維工業株式会社 http://kume.jp/

【グッズ類の購入はこちらから!】

https://ssjf-shop.stores.jp

